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Preocupación en Antioquia: Disidencias de Calarcá comparten video de dos adolescentes secuestradas

La Gobernación de Antioquia reportó su desaparición el pasado 12 de marzo.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de marzo de 2026, 4:43 p. m.
Las dos menores fueron retenidas en el Bajo Cauca.
Las dos menores fueron retenidas en el Bajo Cauca. Foto: AFP

La violencia que se vive en el Bajo Cauca no da tregua y continúa generando vulneraciones a los derechos de los menores de edad de la región.

En las últimas horas, un video compartido por las disidencias de alias Calarcá causó temor al responsabilizar a dos adolescentes de espionaje.

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Según las autoridades, las menores de edad, de 12 y 15 años, habrían sido sustraídas en medio de acciones violentas en las que también fueron asesinados dos hombres.

En medio de la grabación, las secuestradas narran las razones por las cuales estarían retenidas, que estarían ligadas a la presencia de integrantes del Clan del Golfo en la vivienda donde vivían.

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Adicionalmente, señalan que sus captores les han informado que serán liberadas en un proceso desarrollado con la Cruz Roja o la Defensoría del Pueblo.

SEMANA se abstiene de divulgar el video al tratarse de dos menores de edad que se encuentran en estado de indefensión.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Por medio de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata de las menores:

Hacemos un llamado a los grupos armados a liberar de inmediato a las adolescentes y a que respeten su vida e integridad. La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades”, destaca el comunicado.

Según la entidad, los hechos estarían relacionados con el ingreso de integrantes del Frente 4 de las disidencias de las extintas Farc, en el contexto de confrontaciones con el autodenominado Clan del Golfo (EGC) por el control territorial en el Bajo Cauca.

Disidencias de Calarcá. Guaviare
La dos menores narrarón los hechos por los cuales estan secuestradas. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Conforme al derecho internacional humanitario (DIH), las niñas, los niños y adolescentes gozan de una protección especial. Su reclutamiento, uso y utilización, así como la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil, están prohibidos y constituyen graves infracciones a esta normativa”, complementó la Defensoría del Pueblo.

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Por el momento, las autoridades no han confirmado si se está desarrollando un plan con los garantes de los derechos humanos para la liberación de las dos menores de edad retenidas.