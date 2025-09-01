“Hijo mío, te amo tanto, te extraño, te extraña tu familia, te extrañan tus amigos, no creas, mi hijo, que estás solo por allá”.

En medio de lágrimas, Carolina Toro, madre del soldado Brayan Ruiz Toro, secuestrado el pasado 26 de agosto por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, envió un fuerte mensaje en contra del presidente Gustavo Petro.

Carolina Toro y su hijo, el soldado Brayan Toro, quien está secuestrado por las disidencias de las Farc. Foto suministrada a SEMANA por la señora Toro. | Foto: Archivo Particular

En diálogo con SEMANA, la madre del uniformado también le mandó un mensaje de apoyo a su hijo, que espera verlo pronto esté de nuevo con los suyos, compartiendo en familia como era antes de su secuestro.

Incluso, aseguró que tan pronto su hijo regrese a la libertad, le pedirá que abandone el Ejército, al considerar que no encuentran apoyo del Gobierno hacia los soldados.

Carolina Toro afirmó que el presidente Gustavo Petro les da más beneficios a los criminales que a los militares: “Es la pura verdad, yo creo que es así, está más del lado de los corruptos que de su gente, que está trabajando para la nación, ya no le importa la vida de los seres humanos como los soldados”.

“Para qué llaman a los muchachos a que presten el servicio si no van a estar del lado de ellos. Al presidente no le importa la vida de los soldados”, agregó la mamá del soldado Toro.

Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco tienen en su poder al soldado. | Foto: GETTY IMAGES

La semana pasada, el Ejército y las disidencias de las Farc confirmaron que cuatro militares y un auxiliar de la Policía se encontraban secuestrados. Desde el Ejército se condenó el plagio de los uniformados.

“Una vez más, con estos hechos se evidencia cómo estos terroristas transgreden los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario, dado que la muerte de nuestro militar se produjo en total estado de indefensión”.

Sobre una posible liberación del personal uniformado, indicaron las disidencias de las Farc de Mordisco que “cuando existan condiciones para su liberación, esta se hará efectiva. Mientras tanto, permanecerán en nuestro poder. Esperamos que el desenlace no sea catastrófico”.

Mamá de soldado secuestrado lanzó contundente mensaje contra el Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

La situación del personal militar y policial en terreno cada vez se pone más complicada. Además de los secuestros, la población campesina recurre a las asonadas en contra de la fuerza pública para evitar el desarrollo de operaciones militares.