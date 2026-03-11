Cali

Así fue el impresionante rescate de un ganadero secuestrado en Nariño

El Ejército Nacional lideró la operación mediante el Gaula.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 2:02 p. m.
Rescate de ganadero en Tumaco, Nariño. Foto: Suministrado a SEMANA.

El Ejército Nacional de Colombia, por medio de la Tercera División, dio a conocer que el grupo Gaula logró la liberación de un ganadero que había sido secuestrado por ilegales en Tumaco, Nariño.

Asimismo, dio a conocer que los responsables serían integrantes del grupo ilegal Coordinadora Nacional Bolivariano, quienes, a través de intimidación armada, exigían 200 millones de pesos a su familia.

“En una rápida y contundente reacción, tropas del Batallón de Selva N.° 53, orgánico de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional, lograron rescatar con vida a un ganadero que había sido secuestrado en zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño", señalaron las autoridades.

El Gaula del Ejército lideró la operación. Foto: Suministrado a SEMANA.

De igual manera, dieron a conocer que este hombre estaba en poder del Ejército Bolivariano, mediante la Estructura Iván Ríos.

Los hechos se registraron en la vereda Tandil, zona rural de Tumaco, donde tropas del Ejército Nacional realizaban labores de control territorial y ubicaron al ciudadano, quien previamente había conseguido escaparse de sus captores y refugiarse en una zona selvática.

“Una vez en el lugar, las unidades del Ejército brindaron protección al ciudadano y lo trasladaron para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, con el fin de garantizar su bienestar y brindarle el acompañamiento institucional correspondiente”, explicaron.

“Este resultado operacional representa un avance en la lucha contra los delitos que atentan contra la libertad personal en el Pacífico nariñense y ratifica el compromiso del Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, de continuar desarrollando operaciones militares sostenidas para proteger a la población civil y fortalecer la seguridad en esta región del país”, finalizó el Ejército.