Dron con explosivos ataca subestación de Policía en Mondomo, Cauca

Un dron cargado con explosivos atacó a la subestación de Policía en Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el Cauca, durante este miércoles, 11 de marzo, lo que generó pánico entre la ciudadanía.
En esta zona delinquen las disidencias de las Farc, quienes serían las presuntas responsables de este nuevo hecho de terror.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, luego de que explosivos fueran lanzados desde un dron contra la subestación de Policía de esta localidad.— Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) March 11, 2026
De acuerdo con información preliminar, el ataque generó… pic.twitter.com/lNFSRJgNUc
Noticia en desarrollo...