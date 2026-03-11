Regionales

Dron con explosivos ataca subestación de Policía en Mondomo, Cauca

En esta zona delinquen las disidencias de las Farc.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 11:39 a. m.
Drones cargados con explosivos. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Un dron cargado con explosivos atacó a la subestación de Policía en Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el Cauca, durante este miércoles, 11 de marzo, lo que generó pánico entre la ciudadanía.

En esta zona delinquen las disidencias de las Farc, quienes serían las presuntas responsables de este nuevo hecho de terror.

Noticia en desarrollo...