Denuncian fuga de varios detenidos de la estación de Policía de San Nicolás, en Cali

Varias personas que estaban detenidas en la estación de Policía de San Nicolás, en Cali, se habrían fugado, según denuncia realizada por la Personería de esa ciudad.

“Hemos recibido denuncias ciudadanas que alertan sobre una presunta fuga de personas que se encontraban en calidad detenidas en la estación de policía de barrio San Nicolás”, aseguró el personero, Germán Mendoza Castrillón.

“Ante esta situación como Ministerio Público hemos activado nuestras funciones de vigilancia preventiva y estamos solicitando información oficial a las autoridades competentes para conocer lo ocurrido, establecer responsabilidades y verificar que se estén adoptando las medidas necesarias”, añadió.

Las estaciones de Policía fueron acondicionadas desde hace algunos años como centros de reclusión temporal para personas detenidas debido a la falta de espacio de las cárceles.

El 19 de mayo de 2024, SEMANA reveló que por ejemplo en el Valle de Aburrá, en Antioquia, el hacinamiento superaba el 210 por ciento, según estadísticas de la Personería de Medellín.

El panorama más crítico se vivía en ese entonces en las instalaciones de la Sijín, donde el cupo era para 20 personas, pero había 357.

Los uniformados, sin conocimiento en la materia y corriendo todo tipo de riesgos, intentaban controlar la sobrepoblación de sindicados y condenados.

Avanza construcción de nNueva cárcel para sindicados, en Medellín. Es levantada bajo un modelo de alianza público privada. Foto: Alcaldía de Medellín

Eso llevó a que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, iniciara la construcción de una cárcel para sindicados.

Se trata de una cárcel única en el país, con la que se busca “garantizar autoridad, control y disciplina” en los cuerpos de custodia con los que se vigilará a los 1.339 presos.

“Esta es una buena solución porque los recursos inicialmente los pone el privado, la Alcaldía no tiene que hacer la inversión inicial”, explicó el Alcalde.

“Para nosotros es claro decir que son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más, aquí no va a haber hacinamiento”, expresó.

Con esta medida, aseguró el alcalde, acabará con privilegios que en otros centros carcelarios tienen los presos, donde “se dedican a delinquir, se dedican a extorsionar desde adentro y se vuelven universidades del crimen”.

“O sea, esta cárcel no solo es concreto y acero, es tecnología, tiene que tener un centro de control con tecnología de última generación, y por supuesto también tecnología para evitar que se haga lo que se hace hoy normalmente desde las cárceles en Colombia, la mayoría de las extorsiones hoy son desde los centros penitenciarios”, indicó.