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Policía propinó golpe al Clan del Golfo: capturaron al responsable de masacre y minería ilegal en el occidente de Antioquia

Este sujeto era el encargado directo del robo de oro, de liderar el saqueo de material en las zonas de explotación de Buriticá y de coordinar el cobro de cuotas a mineros ilegales.

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Redacción Nación
14 de marzo de 2026, 12:00 p. m.
Capturan a Jhorgen Alonso Muñoz, alias Alonso, presunto cabecilla financiero de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.
Capturan a Jhorgen Alonso Muñoz, alias Alonso, presunto cabecilla financiero de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo. Foto: Policía

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), anunció la captura de Jhorgen Alonso Muñoz, alias Alonso, presunto cabecilla financiero de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo, que recaudaba 20.000 millones de pesos mensuales mediante la minería ilegal y la extorsión en esta región del país.

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La operación se adelantó en cabeza de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en una zona urbana de la ciudad de Medellín, donde fue interceptado con orden judicial.

El sujeto, con más de 10 años en la delincuencia, no solo manejaba los bienes de la organización criminal, sino que también era el que decidía sobre las peleas armadas por el control del oro en Buriticá.

Según las autoridades, Muñoz ordenó la masacre de seis mineros en 2023, que ocurrió por el supuesto robo de material de oro del Clan del Golfo.

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Capturan a Jhorgen Alonso Muñoz, alias Alonso, presunto cabecilla financiero de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.
Capturan a Jhorgen Alonso Muñoz, alias Alonso, presunto cabecilla financiero de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo. Foto: Policía

Alonso era responsable del robo de oro, lideraba el saqueo de materiales en Buriticá y coordinaba el cobro de cuotas a mineros ilegales y algunas empresas legales de la zona.

Las investigaciones muestran que bajo su control criminal se recaudaban cada mes 20.000 millones de pesos, provenientes de la extracción y venta ilegal de oro.

Durante la captura, se encontraron 3 teléfonos celulares que, según las autoridades, tienen información importante sobre la red logística. También se confiscó una camioneta blindada de lujo que vale 450 millones de pesos.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, resaltó que el hombre detenido era la persona de mayor confianza de alias Richard, cuarto líder del estado mayor y principal líder de la organización criminal Central Urabá.

“Debo indicarles que esta captura representa un golpe estratégico para las finanzas de esta estructura criminal”, señaló el alto oficial, al explicar que se había consolidado como un objetivo de interés para recaudar impuestos ilegales, cobro de extorsiones a los mineros y a los comerciantes”.

Capturan a Jhorgen Alonso Muñoz, alias Alonso, presunto cabecilla financiero de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.
Capturan a Jhorgen Alonso Muñoz, alias Alonso, presunto cabecilla financiero de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo. Foto: Policía

Jhorgen Alonso Muñoz, alias Alonso, fue presentado en audiencia pública ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.