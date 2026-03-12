Los tentáculos del Clan del Golfo se siguen fortaleciendo en el Atlántico. La Policía Nacional dio a conocer que dio un golpe a estos criminales que tenían, al parecer, responsabilidades en varios hechos delictivos en esta zona del Caribe colombiano. Las investigaciones de este caso fueron adelantadas por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), bajo la coordinación de la Fiscalía 217 Especializada.

Son tres las personas que fueron capturadas en estos allanamientos que fueron realizados por los uniformados de la Policía Nacional del Atlántico en municipios como Palmar de Varela, Galapa y la ciudad de Barranquilla. Entre las presuntas integrantes del Clan del Golfo se encuentra una mujer conocida con el alias de Coyara, quien sería la cabecilla zonal del Clan del Golfo en Atlántico y ahora deberá responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir por darse para homicidio agravado.

La Policía detalló que estas investigaciones fueron realizadas durante varios meses y lograron esclarecer por lo menos 7 casos de homicidio.

“Con este resultado se logra el esclarecimiento de 07 homicidios de la vigencia 2025, en Palmar de Varela el (21-06-25), en Baranoa (06-09-25) y un doble homicidio el (09-09-25), en Ponedera el (07-10-25) y un doble homicidio en área rural del municipio de Galapa el (25-09-25)”, precisaron desde la institución policial.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

Asimismo, dieron a conocer que entre los capturados se encuentra el cabecilla político del frente, alias Cristal, quien sería la responsable de adoctrinar a los integrantes del EGC Clan del Golfo, y alias Carlitos, quien se encuentra en el inventario de sicarios.

Los capturados presentan 13 anotaciones judiciales por diferentes delitos en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa).

Por su parte, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante de la Policía del Atlántico, invitó a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana; la línea 123 está habilitada para el suministro de información.