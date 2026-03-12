Atlántico

La presunta red de sicarios desmantelada por la Policía en Barranquilla: hacían brujería antes de cometer asesinatos

Los presuntos delincuentes estarían al servicio de la banda Los Pepes. Las autoridades siguen con las investigaciones.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 7:27 a. m.
(Imagen de referencia) Hombre haciendo disparos.
(Imagen de referencia) Hombre haciendo disparos. Foto: Colprensa

Una supuesta red de sicarios fue desmantelada por integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla tras varios meses de investigación por parte de los integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin). Los allanamientos fueron realizados en barrios como La Sierrita y California.

Se conoció que estas personas, al parecer, antes de cometer los presuntos asesinatos, hacían rituales de brujería con el fin de no ser capturados por las autoridades.

De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, fueron detenidas siete personas y pudieron aprehender a un adolescente de 17 años de edad. Todos deberán responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y porte de estupefacientes.

“Los capturados estarían presuntamente involucrados en varios casos de homicidio ocurridos en los sectores de Las Américas, Carrizal, 7 de Abril y La Sierrita. Durante el procedimiento, los uniformados lograron la incautación de cinco armas de fuego, tres proveedores, 53 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente 100 gramos de estupefacientes y cuatro teléfonos celulares”, detallaron de la institución policial.

Tres presuntos integrantes de la red de sicarios en Barranquilla.
Tres presuntos integrantes de la red de sicarios en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Entre los supuestos criminales capturados se encuentra un sujeto conocido con el alias de Animal, quien tiene cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto y tráfico de estupefacientes.

“También fue capturado alias Russo, de 24 años, señalado presunto sicario al servicio del grupo delincuencial organizado Los Pepes, quien tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años y, según información investigativa, estaría vinculado a seis homicidios cometidos durante la presente vigencia”, agregó.

Entre los presuntos sicarios hay un menor de 17 años de edad.
Entre los presuntos sicarios hay un menor de 17 años de edad. Foto: Suministrado a SEMANA.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez indicó que estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente que adelanta la Policía Nacional contra las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana.

“Estamos trabajando con toda la capacidad que tiene nuestra Policía Nacional en las diferentes localidades con la investigación criminal, pero también estamos adelantando labores preventivas en puntos clave de la ciudad con el fin de poder anticiparnos a situaciones que lamentar”, dijo el oficial.

Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan entregar información a las autoridades de manera oportuna con el fin de poder evitar hechos delictivos.

“Nuestra línea de emergencia 123 de la Policía Nacional se encuentra las 24 horas del día al servicio de la comunidad para ayudarlos, pero también para escuchar esas informaciones que nos guíen en nuestras pesquisas”, finalizó.