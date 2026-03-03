El dolor no cesa en la familia de Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, las adolescentes de 14 y 17 años halladas sin vida en una zona enmontada del municipio de Malambo. Su madre, María Noriega Cruz, habló con el periódico El Heraldo sobre la tragedia y aseguró que la pérdida de sus hijas es una herida que no cerrará. “Este es un sufrimiento grande que yo voy a llevar toda mi vida”, expresó.

Las jóvenes habían salido de su vivienda en Barranquilla durante las celebraciones de Carnaval y, tras varias horas sin contacto, su familia comenzó a buscarlas desesperadamente. Con el paso de los días, la incertidumbre se convirtió en angustia cuando empezaron a recibir llamadas intimidantes en las que desconocidos exigían dinero a cambio de su supuesta liberación.

Según relató la madre, en medio de esas comunicaciones escuchó amenazas directas contra sus hijas. “Me estaban cobrando millones por cada una. Decían que si no pagaba no las volvía a ver”, contó, recordando los momentos de terror que vivió mientras intentaba conseguir ayuda.

El hallazgo de los cuerpos se produjo en el sector Maranatha de Malambo, luego de que habitantes alertaran a las autoridades por olores fétidos en un lote baldío. Funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial y confirmaron que se trataba de las menores reportadas como desaparecidas.

La madre recordó que sus hijas tenían sueños y proyectos. Una quería estudiar auxiliar de Enfermería y la otra mostraba interés por formarse en el área de la belleza. “Eran niñas buenas, con ilusiones, con ganas de salir adelante”, dijo entre lágrimas.

Dentro de las líneas de investigación, las autoridades analizan el entorno en el que se movían las adolescentes en los días previos a su desaparición, así como los contactos que habrían establecido a través de redes sociales. También revisan registros telefónicos y otros elementos probatorios que permitan identificar a los responsables.

“Yo solo le pido a las autoridades que esto no quede impune”, insistió María Noriega. “Nadie me va a devolver a mis hijas, pero necesito justicia”, agregó.

El caso ha generado conmoción en el Atlántico y mantiene en curso una investigación que busca esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades penales por el doble homicidio.