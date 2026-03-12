Más de 130 hombres y siete aeronaves conforman la ofensiva militar en la Sierra Nevada contra Los Pachenca y el Clan del Golfo

Tras la compleja situación de orden público que se presenta en la Sierra Nevada de Santa Marta, por las amenazas del Clan del Golfo y Los Pachenca, grupos criminales que delinquen en la región, el Ejército diseñó la Operación Marcos, que busca combatir a dichas estructuras.

La estrategia contempla, según indicaron fuentes militares, más de 130 hombres y siete aeronaves para enfrentar a los delincuentes de Los Pachenca y el Clan del Golfo que están generando temor entre los pobladores indígenas de la Sierra Nevada.

Se agudiza la crisis de seguridad en la Sierra Nevada: tres indígenas muertos y un menor herido deja la guerra entre grupos criminales

Las estructuras que están generando allí los hechos de violencia, según las fuentes del Ejército, son el frente Libardo Vergel de Los Pachenca, al mando de alias 200, y por parte del Clan del Golfo está alias Henry.

El Ejército dispuso de varias aeronaves para enfrentar la crisis de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Sobre la compleja situación de orden público en la zona, dijo el general Carlos Carrasquilla, comandante de la Primera División: “Ante los enfrentamientos que se presentan en la Sierra, nuestra prioridad absoluta es la vida. Por eso, en una operación humanitaria, el Ejército ha evacuado a familias indígenas que se encontraban en riesgo, protegiendo su integridad y garantizando su seguridad”.

El Ejército dispuso de más de 130 militares para atender la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Ejército Nacional

Agregó el alto mando militar que “a las comunidades les decimos que no están solas. Nuestra presencia busca proteger a la población civil, respetar su cultura y evitar que la violencia siga afectando a quienes solo quieren vivir en paz. Al mismo tiempo, hacemos un llamado claro a los grupos armados al margen de la ley: la violencia no es el camino. Dejen las armas, respeten a la población y sométanse a la justicia. Colombia necesita que la guerra termine y que la vida prevalezca sobre cualquier interés ilegal”.

Hay que anotar que las tropas que se encuentran en la Operación Marcos, que ha ayudado para evacuar a población indígena en riesgo, vienen de estar en el Plan Democracia, que fue diseñado para la seguridad de la jornada de elecciones del pasado 8 de marzo.