Nación

Se agudiza la crisis de seguridad en la Sierra Nevada: tres indígenas muertos y un menor herido deja la guerra entre grupos criminales

El Ejército reacomodó tropas para contener los ataques de los grupos criminales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 12:02 p. m.
Los Pachenca y el Clan del Golfo entraron en guerra en la Sierra Nevada.
Los Pachenca y el Clan del Golfo entraron en guerra en la Sierra Nevada. Foto: Pantallazo de video de Los Pachenca

El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, confirmó la grave situación de orden público tras los crudos enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Pachenca.

Reportó el mando militar que las confrontaciones dejan hasta el momento tres indígenas muertos y un menor de edad herido, lo que ha obligado al Ejército a hacer un reacomodo de las tropas en la zona.

Las confrontaciones se vienen presentando en un área general de la comunidad indígena de Seránkua, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, que corresponde al municipio de Aracataca. Las confrontaciones se vienen presentando entre integrantes del GAO Clan del Golfo y los del GAO Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, como se hacen llamar estos terroristas”, dijo el general Gómez.

La organización criminal de los Pachenca tenía alianzas con integrantes del Ejército para el tráfico de municiones y armas de uso privado de las FF. MM.
Los Pachenca están en guerra con el Clan del Golfo en la Sierra Nevada, dejando en medio a la comunidad. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Agregó el mando militar que “estamos reposicionando tropas con apoyo de nuestra Policía Nacional y con apoyo de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, en línea de tiempo, en horas de la mañana; en este momento es una operación que está en desarrollo, con helicópteros nuestros y apoyo de nuestra Fuerza Aeroespacial y nuestra Policía; ya estamos consolidando el área para poder ingresar y poder brindar asistencia humanitaria a las personas que han resultado afectadas”.

Nación

Fuga de Aida Merlano: esta es la fuerte sanción disciplinaria contra la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor

Bogotá

Cierres viales en la Autopista Sur a la altura de Soacha por obras de nuevo puente: estas son las rutas alternas

Bogotá

Equipo ‘Tapahuecos’ alcanza histórico registro en 2026; más de un millón de metros cuadrados intervenidos

Nación

Familia de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, hace denuncia sobre computador de la universitaria: “¿Por qué nos mienten tanto?”

Nación

Alias Ramiro, mano derecha de Iván Mordisco, murió en bombardeo de las Fuerzas Militares en Antioquia

Bogotá

El inesperado “salvavidas” que Bogotá oculta en los sótanos de uno de sus parques más famosos

Medellín

Adiós al viejo puente La Iguaná: Medellín inicia su demolición para avanzar con el Metro de la 80

Nación

Autoridades confirman captura contra otro hermano de alias Iván Mordisco en el departamento del Tolima

Nación

Esta es la millonaria recompensa contra alias Ramiro, el cabecilla de las disidencias de Mordisco bombardeado en Antioquia

Nación

Soldados en zona crítica de orden público denuncian desabastecimiento de alimentos en Norte de Santander. El Ejército responde

Sobre víctimas mortales que han dejado los combates, mencionó el general Gómez que “la información que tenemos es de tres personas asesinadas de la comunidad indígena, un niño herido y hay otras personas heridas de las que no hemos logrado determinar el número. Las tropas que estamos reposicionando, unidades que estaban incluso comprometidas en Plan Democracia, para poder asaltar el sitio y, en horas de la mañana, en línea de tiempo, estamos consolidando para poder ya asegurar el área y permitir el ingreso también de entidades de socorro y nuestra Fiscalía para que se hagan las investigaciones de rigor. Esa es la operación que estamos adelantando en este momento”.