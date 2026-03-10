Se agudiza la crisis de seguridad en la Sierra Nevada: tres indígenas muertos y un menor herido deja la guerra entre grupos criminales

El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, confirmó la grave situación de orden público tras los crudos enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Pachenca.

Reportó el mando militar que las confrontaciones dejan hasta el momento tres indígenas muertos y un menor de edad herido, lo que ha obligado al Ejército a hacer un reacomodo de las tropas en la zona.

Las confrontaciones se vienen presentando en un área general de la comunidad indígena de Seránkua, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, que corresponde al municipio de Aracataca. Las confrontaciones se vienen presentando entre integrantes del GAO Clan del Golfo y los del GAO Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, como se hacen llamar estos terroristas”, dijo el general Gómez.

Los Pachenca están en guerra con el Clan del Golfo en la Sierra Nevada, dejando en medio a la comunidad. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Agregó el mando militar que “estamos reposicionando tropas con apoyo de nuestra Policía Nacional y con apoyo de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, en línea de tiempo, en horas de la mañana; en este momento es una operación que está en desarrollo, con helicópteros nuestros y apoyo de nuestra Fuerza Aeroespacial y nuestra Policía; ya estamos consolidando el área para poder ingresar y poder brindar asistencia humanitaria a las personas que han resultado afectadas”.

Sobre víctimas mortales que han dejado los combates, mencionó el general Gómez que “la información que tenemos es de tres personas asesinadas de la comunidad indígena, un niño herido y hay otras personas heridas de las que no hemos logrado determinar el número. Las tropas que estamos reposicionando, unidades que estaban incluso comprometidas en Plan Democracia, para poder asaltar el sitio y, en horas de la mañana, en línea de tiempo, estamos consolidando para poder ya asegurar el área y permitir el ingreso también de entidades de socorro y nuestra Fiscalía para que se hagan las investigaciones de rigor. Esa es la operación que estamos adelantando en este momento”.