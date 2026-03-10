Este martes 10 de marzo se confirmó el regreso del general Juan Miguel Huertas; finalmente, se reintegrará a su cargo como jefe del Comando de Personal en el Ejército Nacional.

Lo anterior después de que la Procuraduría General decidiera no ampliar por otros tres meses su suspensión en medio de la investigación disciplinaria que cursa en su contra por sus presuntos vínculos con el jefe de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que el general Juan Miguel Huertas, investigado por presuntos nexos con disidencias de las Farc, regresará al Ejército como comandante de personal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/mWziTNrypy — Revista Semana (@RevistaSemana) March 10, 2026

Así lo confirmó, en rueda de prensa, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.

“El caso del señor general Huertas tiene que ver con una decisión de la Procuraduría de suspenderlo temporalmente; no fue llamarlo a calificar servicios, sino fue una suspensión temporal de apartarlo durante tres meses mientras se investiga”, precisó el Ministro.

Otro lío para el general Juan Miguel Huertas: el cobro de una millonaria indemnización por un falso positivo

“Transcurridos esos tres meses, la Procuraduría dijo que puede continuar en su cargo porque no vemos que afecte o interrumpa o interfiera la investigación que se está desarrollando. Es así como nosotros, acatando absolutamente todas las normas, todo el debido proceso, todo lo que cada colombiano, pues tiene ese derecho”, detalló el general Sánchez.

Es clave tener en cuenta que la investigación disciplinaria contra el oficial del Ejército sigue su curso. En la actualidad, se recolectan pruebas documentales y testimoniales para determinar si existen méritos para un pliego de cargos, es decir, un llamado a juicio disciplinario.

Alias Calarcá fue socio de Iván Mordisco. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El general Huertas y Wilmer Mejía están en la mira por presuntamente entregar códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como brindar un eventual apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas y prepararse frente a una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno.

Negó señalamientos

En noviembre pasado, cuando estalló el escándalo, el general negó haber entregado cualquier tipo de información de inteligencia o datos reservados a las disidencias de las Farc.

“Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las Farc, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”, señaló el oficial mediante un comunicado.

“Responderemos a sus amenazas”: alias Calarcá, jefe de las disidencias, habló sobre el anuncio del MinDefensa de endurecer la ofensiva militar contra las Farc

El general Huertas, quien había salido del Ejército Nacional durante el gobierno de Iván Duque, fue señalado de haberle brindado asesoramiento para que pudieran obtener protección legal a través de empresas de vigilancia a las disidencias de alias Calarcá que delinquen en el occidente del país.

“Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en ‘archivos’ incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”, aseveró el general.

El general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía. Foto: SEMANA / X @wilmarmejia

Indicó, además: “Es materialmente imposible que yo haya ofrecido ‘movilidad’ o ‘protección en retenes’ a personas vinculadas con actividades ilegales, ya que, durante el periodo de mi retiro, previo a mi reintegro, no tuve asignado ningún tipo de esquema de seguridad ni vehículo oficial”.

Por estos mismos hechos es investigado disciplinariamente Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI.