Alias Calarcá: Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra el cabecilla de las disidencias

Luego de la polémica tras los beneficios otorgados a alias Calarcá, producto de una negociación con el Gobierno Nacional, en el marco de la paz total, la Fiscalía advirtió que no descarta la reactivación de las órdenes de captura en contra del señalado cabecilla.

El ente acusador señaló que los hechos ocurridos en el departamento de Guaviare, como la masacre de 26 personas, fueron determinantes para hacer diferentes solicitudes a la oficina del Alto Comisionado de Paz, que hasta el momento no han sido resueltas.

Esta postura se conoció días después de que la defensora del Pueblo Iris Marín le pidió al Gobierno Petro que reactive las órdenes de captura contra ese disidente, teniendo en cuenta que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, fue el encargado de solicitarle a la Fiscalía que levantara ese recurso contra uno de los negociadores de la paz total.

Esa petición fue atendida por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, pero casi dos años después el mismo ente investigador no descarta reactivar las órdenes de captura contra Calarcá, el cabecilla que estaría detrás de una oleada de violencia y miedo en Antioquia, Meta, Guaviare, y otros departamentos afectados.

De hecho, hace pocas horas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó a las disidencias al mando de Calarcá, del crimen de dos policías que cumplían sus labores en las calles del municipio de Anorí.

Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón. Foto: Cortesía Presidencia y Juan Carlos Sierra

Calarcá también protagoniza en la actualidad una guerra contra las disidencias lideradas por Iván Mordisco que hace pocas semanas habría ocasionado una masacre que dejó 26 muertos en medio de una disputa territorial que tiene como objetivo el municipio de El Retorno, En Guavire.

La fuerza pública también ha intentado golpear a esas disidencias que protagonizan una escalada violenta en varias regiones del país, pero las mesas de negociación, los límites de la paz total y los ilegales vestidos de civiles, han obstaculizado el desarrollo de algunas operaciones.

Mientras que el Gobierno nacional sigue manteniendo las conversaciones con esa estructura ilegal que sigue reclutando menores, asesinando firmantes de paz, atacando a la fuerza pública, enviando grandes cantidades de cocaína y sembrando el terror en varias partes del país.

Hace dos meses el Ministerio de Defensa anunció un análisis exhaustivo a la continuidad de suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá por falta de compromiso con la paz, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo.