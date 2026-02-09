Nación

Alias Calarcá: Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra el cabecilla de las disidencias

El ente acusador sigue esperando una respuesta del Gobierno sobre la situación de este disidente de las Farc

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 10:21 a. m.
Alias Calarcá, exsocio de Iván Mordisco y cabecilla de una facción de las disidencias.
Alias Calarcá, exsocio de Iván Mordisco y cabecilla de una facción de las disidencias. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Luego de la polémica tras los beneficios otorgados a alias Calarcá, producto de una negociación con el Gobierno Nacional, en el marco de la paz total, la Fiscalía advirtió que no descarta la reactivación de las órdenes de captura en contra del señalado cabecilla.

El ente acusador señaló que los hechos ocurridos en el departamento de Guaviare, como la masacre de 26 personas, fueron determinantes para hacer diferentes solicitudes a la oficina del Alto Comisionado de Paz, que hasta el momento no han sido resueltas.

Esta postura se conoció días después de que la defensora del Pueblo Iris Marín le pidió al Gobierno Petro que reactive las órdenes de captura contra ese disidente, teniendo en cuenta que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, fue el encargado de solicitarle a la Fiscalía que levantara ese recurso contra uno de los negociadores de la paz total.

Esa petición fue atendida por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, pero casi dos años después el mismo ente investigador no descarta reactivar las órdenes de captura contra Calarcá, el cabecilla que estaría detrás de una oleada de violencia y miedo en Antioquia, Meta, Guaviare, y otros departamentos afectados.

Nación

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Cali

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Nación

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

Cali

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Nación

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lujoso apartamento

Nación

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por su trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Nación

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Nación

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Nación

Imputarán cargos a Juliana Guerrero por irregularidades en los títulos de la Fundación San José

Nación

Otro golpe a alias el Bendito Menor: la Fiscalía capturó a un cabecilla de los Conquistadores de la Sierra

De hecho, hace pocas horas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó a las disidencias al mando de Calarcá, del crimen de dos policías que cumplían sus labores en las calles del municipio de Anorí.

Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón.
Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón. Foto: Cortesía Presidencia y Juan Carlos Sierra

Calarcá también protagoniza en la actualidad una guerra contra las disidencias lideradas por Iván Mordisco que hace pocas semanas habría ocasionado una masacre que dejó 26 muertos en medio de una disputa territorial que tiene como objetivo el municipio de El Retorno, En Guavire.

La fuerza pública también ha intentado golpear a esas disidencias que protagonizan una escalada violenta en varias regiones del país, pero las mesas de negociación, los límites de la paz total y los ilegales vestidos de civiles, han obstaculizado el desarrollo de algunas operaciones.

YouTube video srMEmi-BzRI thumbnail

Mientras que el Gobierno nacional sigue manteniendo las conversaciones con esa estructura ilegal que sigue reclutando menores, asesinando firmantes de paz, atacando a la fuerza pública, enviando grandes cantidades de cocaína y sembrando el terror en varias partes del país.

Hace dos meses el Ministerio de Defensa anunció un análisis exhaustivo a la continuidad de suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá por falta de compromiso con la paz, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo.

Más de Nación

La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca.

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Imagen de referencia de avioneta.

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Crimen pasional por talio

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

María José Ardila en medio del reto de licor.

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lujoso apartamento

Max Henríquez, meteorólogo; la imagen del video que publicó y Gustavo Petro, presidente de Colombia

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Periodista Jineth Bedoya

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Conclave Casa Nariño

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Alias Calarcá: Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra el cabecilla de las disidencias

Noticias Destacadas