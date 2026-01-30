Nación

Gobierno no descarta reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá, cabecilla de las Disidencias de las Farc, en diálogos de paz

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, advirtió que es necesario ser coherente entre el discurso y lo que pasa en los territorios.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 10:53 p. m.
Foto: Esteban Vega La-Rotta

Alias Calarcá es cabecilla de las Disidencias de las Farc y se sentó con delegados del Gobierno como parte del proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, sin embargo, sus acciones bajo la mesa, en los territorios, demuestra que su intención está más cerca de la barbarie que de la paz.

El cabecilla criminal ha ordenado asesinatos, masacres, reclutamiento de menores y atentados a la fuerza pública, todo con un salvoconducto del Gobierno Nacional que le permite moverse por el país sin requerimientos de la justicia, a pesar de ser un sanguinario asesino.

Gustavo Petro, alias Calarcá, Pedro Sanchez general Juan Manuel Huertas
Gustavo Petro, alias Calarcá, Pedro Sanchez general Juan Manuel Huertas Foto: SEMANA

Justamente ese beneficio está en cuidados intensivos luego de la advertencia del ministro de defensa Pedro Sánchez, que en diálogo con Caracol Radio, dijo que el Gobierno evalúa reactivar las órdenes de captura que corren en contra de alias Calarcá y que estaban engavetadas con ocasión de los diálogos de paz.

“Ese es un diálogo que se va a abordar en una de las mesas de seguridad y paz, se analizará esas variables obviamente ese reclutamiento forzado de nuestros menores, también los ataques que ha hecho contra la población. La semana pasada intentamos capturar unos criminales en Vista Hermosa, que tenían sometidos a extorsiones a los pobladores”, dijo el ministro Sánchez.

Cúcuta

Medicina Legal confirmó que ya concluyeron las labores de identificación de las 15 víctimas del accidente aéreo del avión Satena

Medellín

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Nación

¿Lloverá? Ideam entregó el pronóstico del clima en Colombia para este fin de semana del 31 al 1 de febrero: pendientes en Bogotá

Nación

Duro reclamo del Gobierno a la Fiscalía por “impunidad” en la investigación por la fuga de alias Matamba

Nación

Gobierno anuncia cambios en el Ministerio de Justicia: sale Andrés Idárraga y llega Jorge Iván Cuervo; ¿de quién se trata?

Nación

Magistrado Vladimir Fernández ordenó pruebas al decreto de impuestos al sector energía, pese a suspensión de la emergencia

Cartagena

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Política

Ideas para la Paz advierte sobre el crecimiento de grupos armados en Colombia: en 2025, se sumaron 5.000 personas a estas estructuras

Política

El jefe de las Farc, alias Calarcá, reapareció y negó haber infiltrado a las Fuerzas Militares: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevo computador”

Nación

Detalles de la masacre de 26 disidentes en Guaviare: supuestas filtraciones del Ejército estarían favoreciendo a grupo armado de Calarcá

El jefe de las Farc, alias Calarcá, reapareció y negó haber infiltrado a las Fuerzas Militares: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevo computador”

El ministro también se refirió al ataque criminal en contra de un grupo de Policías en Amalfi, que se movilizaban en un helicóptero Black Hawk de los Estados Unidos y que motivó a ese país a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por la captura de los responsables que, paradójicamente incluye a alias Calarcá.

“Lo que ocurrió en Amalfi el año pasado donde un equipo de nuestra Policía en coordinación con todas las capacidades que ofrece los Estados Unidos, con los helicópteros que nos apoyan para avanzar en esta lucha contra el narcotráfico, fue derribado y lamentablemente perdieron la vida 13 policías. Hay dos gobiernos que están para alcanzar el mismo objetivo, por un lado Colombia con la recompensa que se ofreció de los responsables directos y por el otro lado los Estados Unidos”, señaló el ministro.

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.
El ministro Pedro Sánchez advierte que los responsables del atentado en contra de los policías en Amalfi están identificados. Foto: AFP

De forma contradictoria el ministro Sánchez advierte que los responsables del atentado en contra de los policías en Amalfi están identificados y obedecen órdenes de alias Calarcá, pero advierte que es necesario capturar a los autores materiales, como si quien da la orden se excluye de responsabilidad por sentase con delegados del gobierno nacional.

Más de Nación

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que las labores de identificación se realizaron a partir de estudios técnico-científicos.

Medicina Legal confirmó que ya concluyeron las labores de identificación de las 15 víctimas del accidente aéreo del avión Satena

Gobierno no descarta reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá, cabecilla de las Disidencias de las Farc, en diálogos de paz

Juan Abdiel Chérigo, conocido con el alias de ‘Coya’, narco panameño capturado en Granada, Antioquia.

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Debido a la influencia del fenómeno de La Niña, que ha impactado las variables climáticas en el país, la segunda temporada de lluvias, prevista para octubre y noviembre, se podría anticipar.

¿Lloverá? Ideam entregó el pronóstico del clima en Colombia para este fin de semana del 31 al 1 de febrero: pendientes en Bogotá

Investigación por fuga de Matamba de la cárcel La Picota se hace agua.

Duro reclamo del Gobierno a la Fiscalía por “impunidad” en la investigación por la fuga de alias Matamba

No

Gobierno anuncia cambios en el Ministerio de Justicia: sale Andrés Idárraga y llega Jorge Iván Cuervo; ¿de quién se trata?

Según XM, este mismo año el país ya tendría un déficit cercano al 1,6 por ciento en energía firme garantizada frente a la demanda (ENFICC), una brecha que se ampliaría a 3,5 por ciento en 2027, coincidiendo con un posible Fenómeno de El Niño.

Magistrado Vladimir Fernández ordenó pruebas al decreto de impuestos al sector energía, pese a suspensión de la emergencia

Así quedaría la ampliación.

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Participar en la convocatoria no generará costos para los interesados. Solamente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proceso, ser una organización comunitaria establecida en el sector donde se encuentra el estacionamiento.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Dinero de la salud

Adres sí puede embargar giros directos a las IPS; está es la decisión de la Corte Suprema

Noticias Destacadas