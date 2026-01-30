Gobierno no descarta reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá, cabecilla de las Disidencias de las Farc, en diálogos de paz

Alias Calarcá es cabecilla de las Disidencias de las Farc y se sentó con delegados del Gobierno como parte del proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, sin embargo, sus acciones bajo la mesa, en los territorios, demuestra que su intención está más cerca de la barbarie que de la paz.

El cabecilla criminal ha ordenado asesinatos, masacres, reclutamiento de menores y atentados a la fuerza pública, todo con un salvoconducto del Gobierno Nacional que le permite moverse por el país sin requerimientos de la justicia, a pesar de ser un sanguinario asesino.

Gustavo Petro, alias Calarcá, Pedro Sanchez general Juan Manuel Huertas Foto: SEMANA

Justamente ese beneficio está en cuidados intensivos luego de la advertencia del ministro de defensa Pedro Sánchez, que en diálogo con Caracol Radio, dijo que el Gobierno evalúa reactivar las órdenes de captura que corren en contra de alias Calarcá y que estaban engavetadas con ocasión de los diálogos de paz.

“Ese es un diálogo que se va a abordar en una de las mesas de seguridad y paz, se analizará esas variables obviamente ese reclutamiento forzado de nuestros menores, también los ataques que ha hecho contra la población. La semana pasada intentamos capturar unos criminales en Vista Hermosa, que tenían sometidos a extorsiones a los pobladores”, dijo el ministro Sánchez.

El jefe de las Farc, alias Calarcá, reapareció y negó haber infiltrado a las Fuerzas Militares: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevo computador”

El ministro también se refirió al ataque criminal en contra de un grupo de Policías en Amalfi, que se movilizaban en un helicóptero Black Hawk de los Estados Unidos y que motivó a ese país a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por la captura de los responsables que, paradójicamente incluye a alias Calarcá.

“Lo que ocurrió en Amalfi el año pasado donde un equipo de nuestra Policía en coordinación con todas las capacidades que ofrece los Estados Unidos, con los helicópteros que nos apoyan para avanzar en esta lucha contra el narcotráfico, fue derribado y lamentablemente perdieron la vida 13 policías. Hay dos gobiernos que están para alcanzar el mismo objetivo, por un lado Colombia con la recompensa que se ofreció de los responsables directos y por el otro lado los Estados Unidos”, señaló el ministro.

El ministro Pedro Sánchez advierte que los responsables del atentado en contra de los policías en Amalfi están identificados. Foto: AFP

De forma contradictoria el ministro Sánchez advierte que los responsables del atentado en contra de los policías en Amalfi están identificados y obedecen órdenes de alias Calarcá, pero advierte que es necesario capturar a los autores materiales, como si quien da la orden se excluye de responsabilidad por sentase con delegados del gobierno nacional.