El jefe de las Farc, alias Calarcá, reapareció y negó que haya infiltrado a las Fuerzas Militares: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevo computador”

Es la primera vez que el jefe guerrillero habla de la explosiva denuncia que hizo Noticias Caracol. Habló de las elecciones de 2026 y llamó a Iván Mordisco “satanás vestido de santo”.

26 de enero de 2026, 7:49 p. m.
Calarcá Córdoba.
Calarcá Córdoba. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Calarcá Córdoba, el jefe de las disidencias de las Farc, reapareció en las profundidades del Yarí, entre Caquetá y Meta, y habló por primera vez de las explosivas denuncias que hizo Noticias Caracol que apuntaron a la infiltración de ese grupo guerrillero a las Fuerzas Militares.

De acuerdo con el medio de televisión, en junio de 2025, cuando Calarcá fue capturado en carreteras de Antioquia, las autoridades conocieron información confidencial y sensible que tenía su computador y su teléfono, entre ellas, órdenes de muertes, extorsiones y supuesta comunicación con algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Calarcá, en el diálogo que sostuvo con NotiCaguán, negó la denuncia, pese a la cascada de pruebas que Noticias Caracol reveló en su contra. Al contrario, dijo que se trataba de una campaña negra contra el presidente Gustavo Petro.

Calarcá Córdoba.
Calarcá Córdoba. Foto: Esteban Vega La-Rotta

“En su momento no quisimos darle importancia porque es una calumnia, un chisme, como decimos nosotros los campesinos”, afirmó. “Es parte de la campaña oscura que ha hecho la Fiscalía y los opositores al presidente Gustavo Petro”, añadió.

