Calarcá Córdoba, el jefe de las disidencias de las Farc, reapareció en las profundidades del Yarí, entre Caquetá y Meta, y habló por primera vez de las explosivas denuncias que hizo Noticias Caracol que apuntaron a la infiltración de ese grupo guerrillero a las Fuerzas Militares.

De acuerdo con el medio de televisión, en junio de 2025, cuando Calarcá fue capturado en carreteras de Antioquia, las autoridades conocieron información confidencial y sensible que tenía su computador y su teléfono, entre ellas, órdenes de muertes, extorsiones y supuesta comunicación con algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Calarcá, en el diálogo que sostuvo con NotiCaguán, negó la denuncia, pese a la cascada de pruebas que Noticias Caracol reveló en su contra. Al contrario, dijo que se trataba de una campaña negra contra el presidente Gustavo Petro.

Calarcá Córdoba. Foto: Esteban Vega La-Rotta

“En su momento no quisimos darle importancia porque es una calumnia, un chisme, como decimos nosotros los campesinos”, afirmó. “Es parte de la campaña oscura que ha hecho la Fiscalía y los opositores al presidente Gustavo Petro”, añadió.

Frente al rastreo de su teléfono celular contestó que en el momento en que fue capturado “nunca manipularon mi teléfono ni fue usurpado por las autoridades. Siempre mantuve mi celular. E incluso, por el mismo teléfono llamé a los delegados de la mesa de paz del gobierno para comunicarles que estaba detenido”.

Recalcó que desde el primer momento en que quedó en manos del Ejército, en Antioquia, siempre sostuvo conversaciones por teléfono con los delegados de paz. “Todo se planificó, incluso, se coordinó nuestro traslado a Bogotá”, destacó.

Y siguió: “Estoy conforme con la orientación que entregó el presidente Gustavo Petro cuando dijo que tocaba hacerle un estudio bien profundo y esclarecer esa versión. Eso está desvirtuado”.

También habló de la supuesta infiltración a sus computadores. “La inteligencia lo sabe, porque conoce muchas cosas de nosotros, que yo nunca porto computador. A mi me pueden capturar las veces que sea, me pueden matar, pueden tomar mi equipo, pero nunca me van a encontrar una memoria USB con secretos o planes”, dijo.

Calarcá Córdoba cuando recibió a SEMANA en las profundidades de Guaviare en 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y añadió: “Nunca he portado un computador. Es un montaje”.

También negó la supuesta relación entre él y el general Juan Miguel Huertas, quien fue apartado del Comando Personal del Ejército por por sus presuntos vínculos con las disidencias de alias Calarcá.

La Procuraduría y la Fiscalía investigan si las disidencias de alias Calarcá infiltró a las Fuerzas Militares. Foto: Procuraduría/Semana/Fiscalía.

“Sería orgulloso el día que un general esté del lado de nosotros. Sacaría pecho. Estaría orgulloso diciendo que un general de la república está del lado de nosotros colaborándole al pueblo. Hasta ahora digo que es una calumnia. Tendría que ser un vanidoso para asumir una vaina de esas”, respondió.

Calarcá también informó que por decisión de todo el bloque guerrillero “decidimos no interferir en ninguna de las campañas de los diferentes partidos. Eso está claro”.

“Hago la invitación a todos los candidatos, pueden pasar por nuestro territorio sin ningún temor y problema. El pueblo entiende, sabe leer y escribir y sabe cuáles son sus enemigos. El pueblo mirará. Las votaciones son libres”, enfatizó.

De otra parte, llamó a Iván Mordisco, “satanás vestido de santo”. Dijo que se le olvidó que es el culpable de miles de muertos “por sus egos”.