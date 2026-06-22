Un día después de las elecciones, el Gobierno Nacional convocó a una reunión para evaluar la jornada en la que los colombianos eligieron a Abelardo De La Espriella como su próximo presidente.

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Tras ese encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, despejó algunas dudas. Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha dicho que debe esperarse el escrutinio para conocer el resultado.

“La palabra satisfecha no sé si la debería usar o no, pero sí comprendo mucho mejor lo que está sucediendo. Hay temas que son relevantes, pero que uno no comprende completamente. Me llevo esas observaciones para discutirlas con el presidente”, dijo Benedetti.

Por su parte, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que se está a la espera del resultado del escrutinio, pero destacó que este proceso se esté llevando en los tiempos establecidos. “Lo que se vio hoy en la reunión fue madurez política y madurez democrática”, destacó.

En el encuentro también estuvo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, quien negó que se puedan contar nuevamente los votos de los colombianos en el exterior, como lo solicitó Iván Cepeda.

“El escrutinio en el exterior se realiza con las actas que realizan todos los días los cónsules porque se consolida la votación de ocho días; los cónsules nos las envían y nosotros no lo hacemos con los votos, lo hacemos con las actas que consolida la Registraduría y que nos envían sus delegados, no con los votos que llegan”, aclaró Quiroz.

En la reunión hizo presencia el procurador general, Gregorio Eljach, quien confirmó que abrieron 195 investigaciones en contra de funcionarios del Estado por supuesta indebida participación en política.

“Los procedimientos no son tan veloces como a veces la opinión quisiera, pero tenemos que darles garantías del debido proceso, presunción de inocencia y el derecho de defensa a todos los involucrados; ellos también tienen derechos y esa es la labor de la Procuraduría”, aseguró Eljach.

Reunión poselectoral con minInterior. Foto: Ministerio del Interior

Según había confirmado Benedetti previo a esa reunión, se buscaba dar un parte de tranquilidad sobre lo que sucedió en las elecciones, resolver dudas y despejar los cuestionamientos que ha hecho el presidente Petro sobre el papel de la Registraduría.

“No se trataba de reprender a nadie ni de dar discursos; he tomado nota de todas las respuestas y llevaré al señor presidente estas respuestas”, afirmó Benedetti.

En general, todas las autoridades en el encuentro destacaron que hubo un “balance positivo” en la jornada electoral en la que participaron más de 26 millones de colombianos.