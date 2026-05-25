Abren investigación disciplinaria contra el minSalud, Guillermo Jaramillo, por presunta participación en política

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta una nueva investigación disciplinaria luego de que la Procuraduría General de la Nación le abrió un proceso por la presunta participación en política en la que habría incurrido durante un evento en el departamento del Tolima.

Esta historia inició cuando el Ministerio de Salud organizó un evento en el municipio de Coyaima, Tolima, para reunirse con comunidades indígenas de la zona e integrantes del sector salud, pero terminó siendo un encuentro oficial en el que Jaramillo invitó a la ciudadanía a salir a votar este 31 de mayo.

“Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, advirtió Jaramillo en pleno evento organizado por su cartera.

Esa declaración rápidamente se volvió viral en varios medios de comunicación y en redes sociales, lo que hizo que el despacho del procurador Esiquio Sánchez, delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, pusiera la lupa sobre el ministro Jaramillo por la presunta indebida participación en política en la que habría incurrido durante ese encuentro.

Los ministros del Gobierno Petro bajo la lupa de la Procuraduría por presunta participación en política

Durante la mañana de este lunes, 25 de mayo, la Procuraduría confirmó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta participación en política y ordenó una serie de pruebas para avanzar en ese proceso.

Entre las pruebas que recolecta el ente de control está el video que se hizo viral con las declaraciones de Jaramillo, así como un requerimiento al Ministerio de Salud para que entregue todos los detalles sobre la reunión que se llevó a cabo en Tolima.

La Procuraduría ahora trata de determinar si el ministro Jaramillo incurrió en algún acto que pueda configurarse como una indebida participación en política durante ese evento en el municipio de Coyaima, hasta donde habría llegado junto al congresista electo por el Pacto Histórico, Emilio Hincapié, e integrantes de esa colectividad.

Más ministros investigados

Guillermo Alfonso Jaramillo se suma a la lista de ministros del Gobierno Petro que son investigados disciplinariamente en la Procuraduría, por la presunta participación en política que habrían tenido durante la contienda al Congreso y a la Presidencia de 2026.

En la lupa del ente de control también están los ministros del Interior, Armando Benedetti; del Trabajo, Antonio Sanguino; y de Transporte, María Fernanda Rojas.

Otro de los que ya no hacen parte del Gobierno, pero que están siendo investigados, es el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, quien descalificó la candidatura de Abelardo de la Espriella y se identificó con el proyecto político de Iván Cepeda.