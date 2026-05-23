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Las razones por las que no avanza la investigación contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación por presunta participación en política

Un proceso en la Cámara de Representantes por presunta participación indebida en política de mandatario permanece detenido por una recusación.

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Redacción Confidenciales
23 de mayo de 2026 a las 2:39 a. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro ha sido protagonista en la campaña por la Casa de Nariño. Aunque varios sectores han sugerido que estaría participando abiertamente en política y han solicitado medidas para frenarlo, el único proceso por esta supuesta conducta irregular está parado en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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En respuesta a un derecho de petición radicado por SEMANA, la corporación contó que el expediente vigente se tiene por “indignidad por mala conducta, indebida participación en política, propaganda estatal prohibida y uso indebido de recursos públicos”, a cargo de Olga Lucía Velásquez. Ella confirmó que el caso está frenado por una recusación en su contra presentada por el demandante.

Hasta ahora, ese recurso no se ha resuelto y el proceso contra Petro está en vilo, mientras crece la polémica por sus declaraciones patrocinando a la izquierda para un nuevo mandato.