¿Qué suerte correrán las investigaciones contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación?

En la Casa de Nariño hay preocupación porque a los congresistas les queda un mes de sesiones y la Comisión de Investigación y Acusación tiene más de 3.200 procesos, de los cuales 270 son contra el presidente Gustavo Petro. En Palacio esperan que los casos de mayor connotación contra el jefe de Estado sean cerrados pronto, pero no hay ambiente, pues la oposición se ha movido para desbaratar el quorum.

SEMANA revela el auto de la Comisión de Acusación que absuelve a Gustavo Petro por violación de topes en su campaña; lo salvaron testimonios de Sarabia y Roa

SEMANA confirmó que, aun cuando la Cámara terminará el periodo legislativo el 16 de junio, la Comisión no saldrá a vacaciones y sesionará hasta el 20 de julio para evacuar las investigaciones. ¿Salvavidas al primer mandatario?