Financiación de la campaña presidencial: así se mueve el expediente de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

Esta semana, Alirio Uribe, representante a la Cámara del Pacto Histórico, radicará la ponencia que inhibe de investigar a Gustavo Petro por violación de topes electorales y financiación irregular de su campaña en 2022. Sin embargo, el escenario del triunvirato que investiga al jefe de Estado sigue desbaratado contra el mandatario. De los tres investigadores que llevan el caso, solo Uribe insiste en absolver a Petro.

Afán en la Comisión de Acusación por investigaciones de Petro

Si nada extraordinario ocurre, Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión y exesposa de Roy Barreras, hará salvamento de voto y pediría que se abra una investigación formal. Y Wilmer Carrillo, de La U y recientemente condenado por corrupción en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, radicaría una ponencia contra Petro. Si eso ocurre, el presidente no saldría bien librado y tendría que responder penalmente ante la próxima Comisión de Acusación.