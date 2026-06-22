Presidente del CNE, Cristian Quiroz, negó que se vayan a recontar los votos de forma individual en el exterior

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, se refirió a la solicitud que han hecho desde la campaña de Iván Cepeda de recontar los votos de los colombianos en el exterior. Negó que ese proceso se vaya a hacer voto a voto.

“Comprendo mucho mejor lo que está sucediendo”: ministro del Interior, Armando Benedetti, tras encuentro poselectoral

“El escrutinio en el exterior se realiza con las actas que realizan todos los días los cónsules porque se consolida la votación de ocho días. Los cónsules van consolidando las actas; nos las envían. Nosotros no la hacemos [el escrutinio] con los votos, la hacemos con las actas que consolida la Registraduría y que nos envían sus delegados, no con los votos que llegan porque entienden que la primera vuelta fue hace 21 días y, esperando los votos, pueden pasar más de tres o cuatro semanas, entonces no sería posible tener una segunda vuelta”, explicó el magistrado.

Asimismo, dijo que para el caso de la segunda vuelta sería el mismo proceso y se realizaría con las actas que consolida el CNE. “Será el CNE el que consolide la votación en el exterior y pueda dar el resultado del escrutinio”, agregó Quiroz.

Desde el petrismo ya han reaccionado a ese hecho. “El escrutinio en el exterior debe realizarse con el material electoral, es decir, los votos depositados en las urnas por parte de los colombianos. ¡Precisamente, la solicitud, es contrastar con los votos que los formularios no tienen ninguna alteración!“, aseguró la senadora María José Pizarro.

El candidato Iván Cepeda afirmó en su discurso que impugnarán miles de mesas en el país para buscar los cerca de 250.000 votos que les faltaron en el preconteo para alcanzar a Abelardo De La Espriella.

“El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es, aún, no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero, a renglón seguido, debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país”, aseguró Cepeda.

Las declaraciones se dieron en un encuentro poselectoral convocado por el Gobierno. Foto: Ministerio del Interior

A pesar de eso, dijo que esperarán a conocer el resultado del escrutinio y, una vez se certifique esa votación, reconocerán lo que suceda.

“Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado final que emane de esa labor de escrutinio”, agregó el candidato del Pacto Histórico.

Las declaraciones de Quiroz fueron hechas en un encuentro poselectoral que fue convocado por el Ministerio del Interior, en el que se despejaron varias dudas sobre el proceso llevado a cabo en la segunda vuelta presidencial.

El ministro Armando Benedetti dijo que, tras lo conversado, “comprendía” lo que estaba sucediendo en todo el escrutinio.