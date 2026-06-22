Petro atribuye derrota de Iván Cepeda a la IA: “Millones de colombianos fueron manipulados por la mentira”

En medio de una declaración conjunta con el presidente panameño, José Raúl Mulino, el jefe de Estado colombiano se refirió al escenario político que vive el país tras las elecciones presidenciales y sostuvo que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta capaz de alterar la opinión pública a gran escala.

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Según Petro, el mundo atraviesa un momento “muy paradójico, intenso e importante”, marcado por fenómenos tecnológicos que podrían tener profundas consecuencias para las sociedades.

En ese contexto, afirmó que uno de los riesgos actuales es la manipulación de la información a través de sistemas de inteligencia artificial.

“Millones de colombianos fueron manipulados”

El mandatario aseguró que Colombia ya habría experimentado los efectos de ese fenómeno durante la campaña electoral. “Acabamos de ser víctimas de eso porque millones de colombianos fueron manipulados por la mentira”, afirmó.

Petro también cuestionó algunas de las versiones que, según él, circularon durante el proceso político alrededor de Iván Cepeda.

“¿De dónde que Iván Cepeda es un guerrillero?”, expresó el presidente al señalar lo que considera ejemplos de información falsa difundida contra el entonces candidato.

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Declaraciones controversiales se conocen tras el resultado electoral

Las palabras del mandatario se producen apenas un día después de la segunda vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de los votos frente a Iván Cepeda, de acuerdo con los resultados del preconteo divulgados por las autoridades electorales.

Las declaraciones de Petro han generado reacciones en redes sociales, donde usuarios y sectores políticos debatieron sobre el papel de la inteligencia artificial, la desinformación y su posible influencia en las campañas electorales.

Entretanto, el presidente insistió en que este tipo de tecnologías plantea desafíos que, a su juicio, deberán ser abordados de manera responsable por los gobiernos y las democracias en los próximos años.