Gustavo Bolívar dice qué hay detrás del rechazo del petrismo al triunfo de Abelardo De La Espriella: “Cuando les da la gana”

Mientras avanza el escrutinio de los votos que dieron la victoria a Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio, el exsenador Gustavo Bolívar dijo por qué el petrismo aún no reconoce la derrota de Iván Cepeda en las urnas.

En un extenso mensaje a través de su cuenta en X, Bolívar empezó diciendo que, ante el manto de duda desde el petrismo sobre los resultados electorales, él prefiere esperar con prudencia.

El mensaje de Gustavo Bolívar tras la derrota de su candidato Iván Cepeda y el triunfo del presidente electo Abelardo De La Espriella

Sin embargo, recalcó que decidió responder la pregunta más frecuente que le han hecho: “¿Por qué no reconocemos aún el resultado del preconteo?”.

El exsenador petrista respondió en cuatro puntos. “Si el preconteo llevado a cabo por la firma Thomas Greg and Sons es el resultado oficial, ¿para qué existe entonces el escrutinio?”, expresó en el primer punto.

En el punto dos, Bolívar aseguró que el preconteo no es perfecto y que se prestaba para supuestas trampas.

“Porque el preconteo es imperfecto y se presta para trampas. En un preconteo le robaron 3 curules al partido Mira y a nosotros, los del Pacto, nos robaron en 2022 cuatro curules que después recuperamos en el escrutinio, que es el único resultado oficial y de ley. El famoso preconteo es informativo y, cuando les da la gana, acomodado. No tiene efectos legales”, señaló.

Continuó diciendo que nunca se habían dado unos resultados electorales tan ajustados y mencionó la campaña de De La Espriella.

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“Nunca había habido un resultado tan ajustado, por menos de 1 punto porcentual. Podría jurar que si Cepeda estuviera 0,8 % por encima de Abelardo, esa campaña no habría reconocido el resultado aún y la prensa política lo encontraría razonable”, destacó en X.

En el cuarto punto, Bolívar planteó el escenario en que el escrutinio pudiera cambiar el número de votos entre un candidato y el otro.

“Y no es para menos. ¿Qué tal que en los escrutinios el candidato que está por debajo encuentre los votos que le hagan falta para sobrepasar al que acaba de ser proclamado presidente? No quieran imaginar el mierdero que se armaría después de que la prensa haya desplegado la noticia en página entera, el presidente electo haya recibido llamadas de sus aliados extranjeros y de que sus adeptos hayan salido a celebrar… ¡Peligroso! Se produciría una crisis política, social y de orden público impredecible. Y seguramente el candidato proclamado en el preconteo no aceptaría el resultado y el sistema electoral quedaría deslegitimado”, expuso el exsenador.

Por todo lo anterior, Bolívar indicó que lo mejor es esperar antes de que el petrismo acepte los resultados que le dieron a De La Espriella el triunfo como presidente de la república. De hecho, le hizo más reparos al preconteo.

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“Por eso lo mejor es esperar. Lo correcto, lo sano, lo lógico es que el preconteo no debería existir. ¿Saben cuántos testigos electorales tenía la paz el día que un preconteo le contó al mundo que el plebiscito por la paz de Santos había perdido? Ni un solo testigo. Hicieron fiestas con ese resultado a pesar de que las encuestas decían que el ‘Sí’ ganaba con el 72 %. Entonces no cedemos a la presión, aunque los medios le han dado un valor vinculante al preconteo. Precisamente porque tiene un efecto psicológico: apaciguar a la gente para que no proteste, para que acepte el ‘resultado de la democracia’”, concluyó.