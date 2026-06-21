A pesar de la derrota de Iván Cepeda ante Abelardo De La Espriella, Gustavo Bolívar compartió inesperado mensaje: “No será en vano”

Gustavo Bolívar se pronunció luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial y envió un mensaje a los simpatizantes de Iván Cepeda, a quienes pidió sentirse orgullosos por el crecimiento que tuvo la candidatura frente a la primera vuelta.

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A través de su cuenta de X, el exdirector de Prosperidad Social aseguró que el movimiento cumplió las metas electorales que se había trazado para la campaña.

“Quienes votaron por el Pacto y por Cepeda, siéntanse orgullosos. Todos los departamentos de Colombia cumplieron las metas electorales. Pedimos sacar tres millones de votos más y tres millones de votos más sacamos”, escribió.

Bolívar destacó que la candidatura de Cepeda pasó de 9.688.361 votos en la primera vuelta a 12.707.793 en la segunda, un incremento que, según dijo, evidencia el fortalecimiento del proyecto político que representa el petrismo.

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En su mensaje también hizo referencia al proceso de escrutinio y aseguró que miles de abogados están atentos a la revisión de las actas electorales. “Esperemos los escrutinios. Tres mil abogados están revisando que la votación haya sido transparente”, señaló.

El dirigente agregó que la votación obtenida por Cepeda superó la alcanzada por Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial de 2022. “Sacamos millón y medio más de votos que Petro en segunda vuelta. Esto ha crecido y seguirá creciendo”, manifestó.

Finalmente, agradeció a quienes participaron en la campaña y pidió prudencia mientras avanzan los escrutinios oficiales. “Gracias a todos por el esfuerzo. No será en vano. Actuemos con calma”, concluyó.