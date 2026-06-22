Un día después de conocerse el resultado del preconteo electoral en el que ganó Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda, los seguidores del candidato del petrismo salieron a las calles a manifestarse en contra de ese resultado.

A la OEA llegaron los resultados cuestionados de Iván Cepeda en regiones donde mandan los grupos criminales

Un grupo de jóvenes marchó desde la Universidad Nacional hacia la plaza de Bolívar, en el centro de la capital, para mostrar su respaldo a las ideas del líder de izquierda. Desde ese sector habían dicho que esperarían los resultados del escrutinio.

La cuenta oficial de TransMilenio informó de estas afectaciones por una de las principales vías de la ciudad. “Por manifestaciones ajenas a la operación, en este momento los servicios troncales activan contraflujo desde Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá, hasta Centro Memoria en sentido occidente - oriente. Al momento se suspende temporalmente el servicio en las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria”, informaron a las 4:28 p. m.

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