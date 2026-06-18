Democracia sin barreras: ¿cómo fomentar la participación política de personas con discapacidad?

A tres días de la segunda vuelta presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dedicó una jornada completa a debatir uno de los temas menos visibles del proceso electoral: los derechos políticos de las personas con discapacidad. Durante el encuentro “Democracia sin barreras”, magistrados, funcionarios, académicos y líderes del sector coincidieron en que el país ha dado pasos importantes para facilitar el ejercicio del voto, pero insistieron en que el gran desafío es lograr que esta población también participe en la toma de decisiones y en los espacios de representación política.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, abrió la conversación con un llamado a combatir la indiferencia. “Ese es el principal problema de nosotros y de la sociedad”, afirmó. Además, recordó que muchas personas desconocen que en todos los puestos de votación existen cubículos especiales, tarjetas electorales en braille y mecanismos de apoyo para garantizar el sufragio. “Las personas tienen derecho a votar de manera tranquila, libre y con las mismas garantías”, señaló.

Quiroz también destacó que la inclusión no puede depender únicamente de las autoridades electorales. “Esta es una responsabilidad del Gobierno, de todas las instituciones y de los medios de comunicación”, aseguró, al insistir en que acercar el Estado a los territorios y visibilizar esta realidad es fundamental para fortalecer la democracia.

Más que votar, ser parte activa en las decisiones

Durante el primer panel, moderado por el periodista Gustavo Gómez, los expertos coincidieron en que garantizar el derecho al voto representa apenas el primer paso. La verdadera meta, señalaron, consiste en eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan convertirse en líderes políticos y ocupar espacios de decisión.

La directora del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), Andrea Carolina Chacón, advirtió que uno de los mayores problemas sigue siendo la falta de información confiable sobre esta población: “No tenemos un censo, no hay un sistema interoperable”. Y explicó que esa ausencia de datos dificulta diseñar políticas públicas acordes con las necesidades reales de millones de colombianos.

Durante el primer panel, moderado por el periodista Gustavo Gómez, los expertos coincidieron en que garantizar el derecho al voto representa apenas el primer paso. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Para Chacón, el país también debe superar la idea de que las personas con discapacidad son únicamente receptoras de ayudas. “Las personas con discapacidad no necesitan asistencialismo; necesitan oportunidades y espacios reales de poder”, sostuvo e invitó a la sociedad a cuestionar los prejuicios que todavía persisten.

Con esa postura coincidieron los panelistas, reconociendo los avances de la Registraduría para facilitar el voto mediante tarjetas electorales en braille, cubículos accesibles y otros apoyos. Sin embargo, también advirtieron que esos esfuerzos deben complementarse con mejor información, mayor accesibilidad física y capacitación permanente para quienes participan en la organización de las elecciones.

Una política de Estado para la inclusión

El segundo panel, moderado por Patricia Lara, centró la discusión en cómo garantizar una participación política efectiva de las personas con discapacidad. El exsenador Jairo Clopatofsky, autor de la Ley 361 de 1997, que establece los mecanismos de integración social y protección de las personas en situación de discapacidad, aseguró que Colombia necesita pasar de iniciativas aisladas a una verdadera política de Estado.

“Todos vamos a tener una discapacidad”, dijo Clopatofsky al insistir en que la inclusión debe pensarse para toda la sociedad y no como un beneficio dirigido únicamente a un grupo específico. A su juicio, las personas con discapacidad deben acceder a los cargos públicos por sus capacidades, pero en igualdad de oportunidades y sin barreras que limiten su participación.

El director del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), Giovanni Meléndres, llamó la atención sobre las barreras actitudinales y de comunicación que todavía enfrentan miles de ciudadanos. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Por su parte, Diana Palma, coordinadora de la Secretaría Técnica de Discapacidad de Bogotá, consideró que el país no requiere nuevas leyes, sino aplicar las que ya existen. “No hace falta inventarse una norma más, sino comprometerse con la implementación”, dijo. Además, propuso avanzar hacia un modelo de accesibilidad universal que incorpore desde el inicio las necesidades de toda la población y no únicamente cuando surjan casos particulares.

Desde una mirada regional, Nicolás Liendo, oficial del programa para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, señaló que las personas con discapacidad deben dejar de ser vistas únicamente como beneficiarias de políticas públicas: “No solo pensarlas como destinatarias, sino como actores políticos decisivos”, y destacó experiencias de otros países donde participan activamente en las reformas electorales.

El reto sigue siendo derribar las barreras

El director del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), Giovanni Meléndres, llamó la atención sobre las barreras actitudinales y de comunicación que todavía enfrentan miles de ciudadanos. “La información no está llegando de manera completa, de manera accesible”, enfatizó al explicar que muchas personas sordas continúan encontrando dificultades para acceder a contenidos electorales y para comunicarse durante la jornada de votación.

Los participantes coincidieron en que fortalecer la democracia exige ir más allá de garantizar el derecho al voto. Implica mejorar el acceso a la información, ampliar las oportunidades de educación y liderazgo, eliminar las barreras físicas y culturales y asegurar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en todas las decisiones públicas.