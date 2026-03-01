Nación

DNI hace fuerte requerimiento a la Procuraduría sobre el suspendido director de inteligencia, Wilmar Mejía

La entidad aseguró que el ente de control no le ha dado información sobre la situación jurídica de Mejía.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 5:57 p. m.
Gustavo Petro y Wilmar Mejía.
Gustavo Petro y Wilmar Mejía. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: API

La Dirección de Inteligencia, DNI, de la presidencia de la República, le hizo un fuerte requerimiento a la Procuraduría General de la República sobre el caso del director suspendido de inteligencia, Wilmar Mejía.

Wilmar de Jesús Mejía
Wilmar de Jesús Mejía está suspendido. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“No se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado”, indicó la DNI.

Y es que la entidad de inteligencia asegura que no sabe cuál es la situación jurídica de Mejía, sobre si la suspensión prorrogada fue archivada o se hicieron nuevos requerimientos.

“Esta Dirección elevó una solicitud a la Procuraduría General para precisar el alcance de dicha medida; específicamente, si la suspensión fue prorrogada en los términos del artículo 217 del Código General Disciplinario, o si se ha proferido una decisión absolutoria o de archivo”, añadió la entidad.

Procuraduría General de la Nación, Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas.
Procuraduría General de la Nación tiene en la mira a Wilmar Mejía y al general Juan Miguel Huertas. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Noticias Caracol / Foto 3: API

Así mismo recordó cómo se dio el proceso sancionatorio en contra de Mejía: “La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se permite informar que: el 27 de noviembre de 2025, la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación profirió un auto dentro de la investigación adelantada bajo el radicado IUS E-2025-616009 / TUC-D 2025-4200593 (caso “Calarcá”). En dicha providencia, se ordenó la suspensión provisional del señor Wilmar de Jesús Mejía en el cargo de Director de Inteligencia Estratégica por un término de tres (3) meses, decisión que fue confirmada el 23 de diciembre de 2025 por el Viceprocurador General de la Nación”.

Calarcá se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno.
Calarcá se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Es de anotar que Mejía fue suspendido al tiempo del general Juan Miguel Huertas, jefe del comando de personal del Ejército, quienes resultaron mencionados en supuestos favorecimientos a las disidencias de las Farc de alias Calarcá, las mismas que se encuentran en negociaciones de paz con el gobierno Petro.

Calarcá se encuentra con órdenes de captura suspendidas por orden del Gobierno Nacional en medio de las conversaciones.

