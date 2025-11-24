Suscribirse

Nación

General Huertas negó vínculos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá

El oficial es el actual comandante de personal del Ejército.

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 11:17 p. m.
general Juan Miguel Huertas Comunicado Calarcá
El general Juan Miguel Huertas se pronunció sobre las presuntas infiltraciones de las disidencias y su vínculo con ellas. | Foto: SEMANA

Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las Farc, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”, con estas palabras el general Juan Miguel Huertas, se desmarcó de los señalamientos sobre sus supuestos nexos con las disidencias de las Farc.

Gustavo Petro general Juan Miguel Huertas.
El general Juan Miguel Huertas se volvió aliado del Gustavo Petro cuando lo retiraron del Ejército. | Foto: Presidencia

A través de un comunicado de prensa personal, el oficial, quien se desempeña como comandante de personal del Ejército, dijo que no tiene nada que ver con grupos criminales.

“Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en ‘archivos’ incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional", dijo el oficial.

Alexander Díaz, alias Calarcá, Disidencias de las FARC en el Guaviare armas, hombres armados. Fotógrafo Esteban Vega La-Rotta Abril 30 de 2025
Petro mantienen la paz total con las disidencias de Calarcá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Indicó, además: “Es materialmente imposible que yo haya ofrecido ‘movilidad’ o ‘protección en retenes’ a personas vinculadas con actividades ilegales, ya que, durante el periodo de mi retiro, previo a mi reintegro, no tuve asignado ningún tipo de esquema de seguridad ni vehículo oficial".

La respuesta del oficial se da en torno a la información de Noticias Caracol donde lo vinculan con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, de haberle brindado asesoramiento para que pudieron obtener protección legal a través de empresas de vigilancia.

El expresidente Iván Duque habla de la importancia de la COP30.
El presidente Iván Duque, sacó del Ejército al general Huertas por pérdida de lealtad en la patria. | Foto: CORTESIA FUNDACIÓN INNOVACIÓN

“En relación con la intención de crear una empresa de seguridad que sirviera como fachada para obtener beneficios económicos y garantizar la movilidad de personal armado al margen de la ley, dichas afirmaciones son incompatibles con la realidad de mis funciones, con mi historial profesional y con la documentación oficial que respalda mi conducta, durante toda mi carrera militar ha estado dedicada a combatir la ilegalidad, no a protegerla”, dijo el general Huertas, quien se convirtió en aliado del presidente Gustavo Petro, cuando fue retirado del Ejército por parte del gobierno Duque.

Antes del pronunciamiento de Huertas, el presidente Gustavo Petro se refirió este lunes, 24 de noviembre, a las presuntas infiltraciones de las disidencias y dijo en un mensaje en su cuenta de X: “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos”.

Además, agregó: “Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso”.

