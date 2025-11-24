El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, indicó que se le ordenó al Ejército colaborar en las investigaciones sobre el caso del general Juan Miguel Huertas, y sus presuntos nexos con las disidencias de las Farc, como lo reveló Noticias Caracol.

“Frente a las denuncias realizadas por un medio de comunión nacional, desde las @FuerzasMilCol en el marco del principio de colaboración armónica, de acuerdo el artículo 113 de la Constitución Nacional y en aras de aportar al esclarecimiento de los hechos, se dispuso al @COL_EJERCITO”, dijo el almirante Cubides.

Así mismo, indicó que “adelantar las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes. En este sentido, adoptaremos las medidas que correspondan, actuando de manera diligente y transparente”.

Por su parte, el exministro de Defensa, Diego Molano, reveló las causas del retiro del general Huertas. Dijo que había información de inteligencia y contrainteligencia que hicieron perder la confianza y lealtad en el oficial.

El jefe de comando de personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas, estaría aliado con las disidencias de Calarcá. | Foto: Tomada de redes sociales

“En este caso, en particular, fue por información de inteligencia, contrainteligencia, también fue por desempeño y de lealtad con la patria y con los intereses y objetivos del gobierno”, explicó el exministro Molano.

Agregó que “el general tiene hoy una demanda contra el Estado colombiano por ese retiro, por eso es importante señalar que se hizo a discrecionalidad del presidente de la República por la información de inteligencia y contrainteligencia que valoraba, pues los resultados, los intereses que tenía la administración del presidente Duque de tener personas que tuvieran lealtad con el país”.

Exministro de Defensa, Diego Molano, y el general Juan Miguel Huertas. | Foto: SEMANA