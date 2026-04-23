La condena a un militar por la tortura y asesinato de un campesino en 2025 en una base del Ejército

El teniente del Ejército Nacional Leider Ortiz Ortiz firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad en los actos de tortura y posterior homicidio de un campesino el 7 de octubre de 2025, en la base militar de Frontino, Antioquia.

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Un juez penal especializado de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó al oficial a 20 años y dos meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

“Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron conocer que la víctima, quien presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal. Posteriormente, fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol”, dijo la Fiscalía.

El reporte de la investigación advierte que el teniente y otros militares torturaron al campesino por más de cinco horas; los golpes fueron tan crueles que le causaron la muerte en un baño de la guarnición militar. Luego, el cuerpo fue arrojado a un río.

“Los tratos crueles e inhumanos se prolongaron durante cinco horas. Finalmente, el hombre de 27 años murió en un baño de la guarnición; el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue ubicado por las autoridades, extraído del afluente y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, explicó el ente acusador.

El teniente que aceptó cargos y que fue condenado a 20 años de cárcel no es el único vinculado. La Fiscalía entregó detalles del resto de militares que tendrán que responder en juicio por el crimen:

“El sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz”, advirtió la Fiscalía.

Imagen ilustrativa. Foto: Ejército Nacional

El ente acusador espera obtener una condena en contra del resto de militares que, de acuerdo con su grado de responsabilidad, participaron en el crimen. La investigación concluyó los detalles del asesinato y cómo los uniformados se convirtieron en victimarios.