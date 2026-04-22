La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, generó un gran revuelo político luego de las declaraciones que le entregó a Yesid Lancheros, director de la revista SEMANA, en las que habló de posibles hechos de corrupción y una guerra interna dentro del Gobierno nacional.

Rodríguez se refirió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La funcionaria habló concretamente del director Wilmar Mejía, sobre quien dijo que “nunca le inspiró confianza” y generó dudas sobre la entidad, que le respondió a la funcionaria a través de un comunicado.

Según dijeron, “la UIAF no inicia análisis financieros por solicitud de particulares”, pues solo actúa “de oficio con base en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)”, que son remitidos por sujetos obligados, por información de autoridades competentes o por información obtenida a través de fuentes humanas, en el marco de sus funciones. “No realizaremos análisis a demanda ni participamos de controversias de coyuntura”, aseguraron desde la entidad.

Angie Rodríguez alertó hechos relacionados a la UIAF. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Aclararon que en este momento no están haciendo un análisis financiero sobre Rodríguez, ya que no hay ningún informe, alerta o información que la relacione con operaciones que necesiten ser revisadas.

“La UIAF es garante de los derechos humanos. Nuestras actuaciones se rigen por la debida diligencia, la reserva legal, el debido proceso y la presunción de inocencia. No criminalizamos ni estigmatizamos. El análisis de inteligencia financiera protege a la sociedad sin vulnerar derechos fundamentales”, mencionaron.

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Asimismo, dijeron que el director de la UIAF, Wilmar Mejía, reitera que todo el esfuerzo institucional está concentrado en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción y que no tiene interferencias de uso político. “La UIAF no es instancia de validación personal ni escenario de disputa pública entre servidores”, aseguró.

Angie Rodríguez entregó detalles de la guerra en el Gobierno en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Rodríguez se había referido a Mejía y dejó sobre la mesa la duda sobre si la podrían estar investigando desde la entidad. “Sí, sé quién es. Nunca me inspiró confianza. No quiero profundizar, pero nunca me inspiró confianza. Yo aquí he contado una mínima parte de todo y también temo por mi vida. Quiero dejarlo ahí (…) uno, en un país tan violento como Colombia, uno piensa dos veces antes de decir algo”, afirmó a SEMANA.

Cuando se le preguntó por qué le generaba desconfianza Mejía, la funcionaria prefirió guardar silencio porque dijo que temía por su vida y su integridad. “Quiero dejar ese tema ahí porque, reitero, yo acá, en SEMANA, he contado una mínima parte y también temo por mi vida”, mencionó Rodríguez.