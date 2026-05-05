¿El IVA podría ayudar a los colombianos a pensionarse?

Suena sorprendente y es una alternativa poco mencionada en Colombia, pero fue puesta sobre la mesa por Marisol Acosta, cofundadora de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad (ANDEL) y exdirectiva en Colpensiones, durante el II Foro Longevidad y Centenarios de la Universidad de la Costa de Barranquilla, la Academia Nacional de Medicina de Colombia y Longevidad Saludable.

La sola idea abre de inmediato el debate, pues se trata de una alternativa que podría revolucionar el tema de la vejez en Colombia.

Según la experta, se trata del “recaudo pensional mediante el consumo para enfrentar un panorama que tenemos en el país en pensiones, con un sistema en el que solo el 28,5 % de la población logra jubilarse”.

La alternativa implica la creación de cuentas individuales que se alimenten de un porcentaje del IVA, señaló Acosta.

En este caso, “el ciudadano compra, la Dian registra el pago por medio de facturación electrónica y el 1 % del consumo se desvía automáticamente a una cuenta individual de seguridad social”, explicó la experta.

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Además, serían opciones que romperían con la dependencia exclusiva de la pensión tradicional, que claramente, no ha permitido avances en cobertura para asegurar a más colombianos una vejez tranquila.

Marisol Acosta Garibello, cofundadora e integrante de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad (ANDEL) y exdirectiva en Colpensiones. Foto: Andel / Cortesía

El interés compuesto

Otro de los mecanismos propuestos por la experta es el del uso del interés compuesto desde el nacimiento. Ese sería un capital semilla para ir aumentando el ahorro, en un entorno en que el tema pensional se ve como una “bomba” de tiempo, pues la población está envejeciendo, los recursos no alcanzan para financiar un modelo de reparto (los aportes de los que trabajan en el presente pagan las pensiones de los jubilados, con la expectativa de que suceda lo mismo cuando ellos -los trabajadores actuales- se retiren del mundo laboral.

Con una base: el capital semilla, “el Estado o el mercado gestionan ese dinero hasta los 65 años. Por ejemplo, un millón de pesos a una tasa del 7 % anual, podría convertirse en 80 millones de pesos sin aportes adicionales cuando el individuo tenga 65 años. Esto marcaría una diferencia estructural frente a la pobreza y el abandono", anotó.

La hipoteca inversa vuelve a sonar. Foto: Getty Images

Retoma la hipoteca inversa

Y Acosta también retoma la llamada hipoteca inversa, partiendo de la estadística según la cual, el 57 % de las personas mayores tiene vivienda propia. De esa manera, “monetizar el patrimonio ilíquido en flujo de caja vitalicio, lo que daría tranquilidad económica en los años de retiro. El riesgo de esta alternativa en el conflicto que se pueda presentar con los herederos”, comentó Acosta.

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Lo cierto es que hay una nueva longevidad y el sistema pensional en Colombia, aún con la reforma tramitada, está contra las cuerdas, lo que obliga a que se analicen múltiples caminos, como los que propone Acosta.