¿Qué pasó con Angélica Jaramillo? Hermana de la modelo reveló la verdad

La historia de Angélica Jaramillo volvió a generar conversación en redes sociales luego de que su hermana, Sofía Jaramillo, hablara abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa la exprotagonista de reality y cómo ha sido para su familia acompañarla en medio de este proceso.

Durante una entrevista en el programa de Los Impresentables de Los 40, Sofía decidió referirse al estado actual de Angélica y entregó detalles sobre la recuperación que adelanta desde hace varios meses.

Hermana de Angélica Jaramillo aclaró si la dejó sola durante su rehabilitación por consumo de drogas

Sus declaraciones llegaron después de que la propia Angélica hablara públicamente sobre los problemas relacionados con el consumo de sustancias que enfrentó durante años.

La modelo, recordada especialmente por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, sorprendió en agosto de 2024 cuando publicó un video en sus redes sociales confesando que llevaba mucho tiempo luchando contra una situación personal que había decidido ocultar.

Pódcast 'Sin Filtro' en Semana. Foto: HELEN RAMÍREZ

En ese momento, Angélica aseguró que sentía la necesidad de contar la verdad y dejar de esconder lo que estaba viviendo. Su testimonio generó cientos de reacciones y abrió una conversación sobre salud mental, adicciones y el impacto emocional que pueden tener este tipo de procesos.

Con el paso de los meses, también se conoció que la empresaria había sido internada en un centro de rehabilitación por decisión de su familia. Más adelante, ella misma contó que no estuvo de acuerdo con la manera en la que se tomó esa decisión, aunque posteriormente retomó contacto con sus seguidores hablando sobre recuperación y bienestar emocional.

SIN FILTRO: ¿Qué pasó con Angélica Jaramillo después de su problema de adicción?

Ahora, fue Sofía quien decidió contar cómo ha vivido esta situación desde el lado familiar. En la entrevista radial explicó que el camino no ha sido sencillo, pero dejó claro que actualmente ve avances importantes en su hermana.

“Está en un proceso de recuperación, eso no es fácil, pero ya hay voluntad y está trabajando en ella”, afirmó.

Según explicó Sofía, uno de los mayores retos en este tipo de situaciones es que muchas veces la persona afectada no acepta ayuda fácilmente.

“Muchas veces ellos no permiten que uno se involucre. Uno les puede decir cualquier cosa y no aceptan”, comentó durante la conversación.

Sus palabras dejaron ver el desgaste emocional que suelen enfrentar las familias cuando intentan acompañar a alguien que atraviesa problemas de adicción. De hecho, Sofía reconoció que en el pasado intentaron intervenir para ayudar a Angélica, pero eso terminó generando conflictos y distanciamientos entre ellas.

Sin embargo, aseguró que actualmente las cosas son diferentes y que existe una mayor disposición para recibir apoyo profesional y familiar, algo que considera clave dentro del proceso.

Otro aspecto que mencionó durante la entrevista fue la presión que ha significado la exposición pública del tema. Debido al parecido físico entre las dos, Sofía contó que frecuentemente recibe mensajes en redes sociales de personas que la confunden con su hermana y le dejan comentarios negativos.