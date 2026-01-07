Gente

Hermana de Angélica Jaramillo aclaró si la dejó sola durante su rehabilitación por consumo de drogas

La nueva participante de 'La casa de los famosos Colombia' habló del caso de la reconocida estrella.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

8 de enero de 2026, 12:08 a. m.
La nueva participante de 'La casa de los famosos Colombia' habló de la situación de su hermana.
La nueva participante de 'La casa de los famosos Colombia' habló de la situación de su hermana.

En el mes de agosto de 2024, Angélica Jaramillo, una de las exparticipantes de Protagonistas de Nuestra Tele con mayor reconocimiento en plataformas digitales, dejó sorprendidos a sus seguidores al revelar, por medio de una transmisión en vivo, que desde hacía varios años había estado batallando con el consumo de drogas y sustancias alucinógenas.

Esto desató todo tipo de reacciones en redes sociales, pues su público se mostró bastante preocupado por su situación y esperó un pronunciamiento oficial por parte de sus familiares.

Exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele'. Foto: HELEN RAMÍREZ

Es por esto que sus hermanas, Laura y Sofía, se manifestaron en varias ocasiones por medio de sus cuentas oficiales de Instagram y aseguraron que hicieron todo lo posible por ayudarla en su proceso de recuperación. Por esta razón, la actriz, modelo y cantante fue llevada a un centro de rehabilitación, del que salió tiempo después por decisión propia.

Luego de que se confirmara la llegada de Sofía Jaramillo a la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, la mujer volvió a hablar sobre la situación de su hermana y respondió a quienes han dicho que la abandonaron en el momento en el que más la necesitaba.

“Yo no sé por qué la gente tiene esa percepción de que yo la abandoné porque realmente, nunca la abandoné. Incluso, nosotras estuvimos con mi hermanita Laura en todo ese proceso de capturarla porque ella por voluntad propia no quería entrar (al centro de rehabilitación)”, dijo frente a las cámaras del Canal RCN.

Además, reveló la verdadera razón por la que durante algún tiempo estuvieron distanciadas tras su salida de la clínica especializada.

“Nosotros no la abandonamos, lo que pasa es que ella se puso en una posición de ‘no quiero que se metan en mi vida, déjenme mi vida en paz, no se involucren, no sean esto o lo otro’, ella no estaba en una buena posición”, finalizó.

Sofía Jaramillo habló de su ingreso al famoso ‘reality’ del Canal RCN

Por medio del mismo video, la modelo y empresaria reveló cómo sería su desempeño en el programa y cómo espera que sea el comportamiento de los compañeros con quienes va a está conviviendo a lo largo de los meses.

“Mi peor defecto es el orgullo, yo soy súper orgullosa, pero mi fuerte es que soy competitiva. Quiero que entre gente que dé contenido, que sea conflictiva y que dé de qué hablar”, afirmó.

Finalmente, se mostró firme a quienes critican su participación en el programa, argumentando que no tiene el suficiente protagonismo para haber sido seleccionada por ‘El Jefe’.

“No sé si estoy apagada o prendida porque no soy una luz o un faro. Uno está encendido si está en medio de polémica, en medio del chisme y de los bochinches y eso es algo que a mí, realmente, no me interesa. Si para las personas eso es estar apagada, pues me siento orgullosamente apagada”.

