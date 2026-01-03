La razón familiar por la que Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, está fuera del país

Marcelo Cezán es actualmente uno de los presentadores colombianos más exitosos del país, pues ha hecho parte de las producciones con mayor rating de la televisión nacional y se ha ganado el cariño de miles de personas que lo siguen en sus redes sociales y esperan conocer detalles de lo que sucede en su vida personal y familiar.

Es por esto que, a pocos días de que se estrene la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, muchos se han estado preguntando por las actividades del también actor, quien ha estado disfrutando de las vacaciones navideñas y de nuevo año en compañía de su familia en Estados Unidos.

Marcelo Cezán estará en la tercera temporada de 'La casa de los famosos' junto a Carla Giraldo. Foto: Instagram @marcelocezan

Aunque el compañero de Carla Giraldo no suele ser demasiado activo en su cuenta oficial de Instagram, su esposa, la actriz y artista Michelle Gutty, destapó algunas de las actividades que han hecho en compañía de su hijo Fabricio, quien ha estado disfrutando de cada segundo en compañía de sus padres.

“Creo que el mejor regalo para Fabri siempre será viajar juntos (...) En Big Bear todas las mañanas salíamos muertos del frío, pero no saben la felicidad de conocer algo nuevo juntos, de sentir a Fabricio enamorado de este viaje y de volverse cada día más independiente. Nos hemos disfrutado cada segundo de este viaje“, escribió.

En las imágenes se les puede observar disfrutar al aire libre y jugar en medio de la nieve; en algunos restaurantes y el cuarto de hotel en el que se están hospedando en sus días de descanso.

Por medio de la sección de los comentarios, sus más fieles admiradores se pronunciaron y le dejaron algunos mensajes especiales:

“Marcelito, yo ando en las mismas. Se te quiere. Un abrazo para ti y la familia”; “Felices pascuas, linda familia”; “Qué familia tan bella”; “Me encanta verlos juntos de nuevo” y “Son la familia más bella de la televisión, les deseamos unas felices fiestas”, escribieron sus seguidores.

¿A Michelle Gutty le incomoda la amistad entre Carla Giraldo y su esposo?

A través de una reciente dinámica realizada en sus redes sociales, Michelle Gutty respondió a quienes cuestionan la amistad de su esposo con Carla Giraldo y dejó en claro si alguna vez se ha sentido celosa de la presentadora de La casa de los famosos.

“Primero que todo, cabe aclarar que cuando yo conocí a mi esposo, parte de su círculo de amistades era Carla. Ella siempre ha sido amiga de mi esposo, desde hace mil ochocientos años, desde que Carla tenía 11″, dijo la mujer frente a los usuarios de TikTok.

Manifestó que debido a los horarios ocupados que manejan, no se ven muy seguido. Sin embargo, cuando coinciden y comparten tiempo juntos, tienen una relación genuina y cordial.

“Aunque no nos vemos seguido porque todos tenemos diferentes ocupaciones, siempre que nos hemos visto, disfrutamos de momentos maravillosos”, culminó.