Gente

La razón familiar por la que Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, está fuera del país

Su esposa fue la encargada de revelar detalles de su reciente viaje a Estados Unidos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de enero de 2026, 8:12 p. m.
Marcelo Cezán presentará junto a Carla Giraldo la nueva temporada de La Casa de los Famosos.
Marcelo Cezán presentará junto a Carla Giraldo la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Foto: Foto: Canal RCN

Marcelo Cezán es actualmente uno de los presentadores colombianos más exitosos del país, pues ha hecho parte de las producciones con mayor rating de la televisión nacional y se ha ganado el cariño de miles de personas que lo siguen en sus redes sociales y esperan conocer detalles de lo que sucede en su vida personal y familiar.

Es por esto que, a pocos días de que se estrene la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, muchos se han estado preguntando por las actividades del también actor, quien ha estado disfrutando de las vacaciones navideñas y de nuevo año en compañía de su familia en Estados Unidos.

Marcelo Cezán reveló cómo fue el casting para ser el presentador de ‘La Casa de los Famosos’
Marcelo Cezán estará en la tercera temporada de 'La casa de los famosos' junto a Carla Giraldo. Foto: Instagram @marcelocezan

Aunque el compañero de Carla Giraldo no suele ser demasiado activo en su cuenta oficial de Instagram, su esposa, la actriz y artista Michelle Gutty, destapó algunas de las actividades que han hecho en compañía de su hijo Fabricio, quien ha estado disfrutando de cada segundo en compañía de sus padres.

“Creo que el mejor regalo para Fabri siempre será viajar juntos (...) En Big Bear todas las mañanas salíamos muertos del frío, pero no saben la felicidad de conocer algo nuevo juntos, de sentir a Fabricio enamorado de este viaje y de volverse cada día más independiente. Nos hemos disfrutado cada segundo de este viaje“, escribió.

Gente

Horóscopo de Nana Calistar de cada uno de los 12 signos, este sábado 3 de enero

Gente

Famosos en Colombia y Venezuela reaccionan a la captura de Nicolás Maduro; no ocultan la emoción: “Dios con nosotros”

Gente

Presentadoras rompen en llanto en vivo, tras conocer y confirmar captura de Nicolás Maduro: “El cuerpo me tiembla”

Gente

Tommy Lee Jones y su familia rompen el silencio, tras inesperada muerte de su hija Victoria; afirman que necesitan tiempo

Gente

Escándalo: Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado; presunta víctima dio detalles

Gente

Ricardo Montaner se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro: “Llévate a los malos y permite que la paz reine”

Gente

El Profesor Salomón destapa la fuerte pelea que tuvo con Don Jediondo en vivo: “Me quemó el gallo al aire”

Gente

Marcelo Cezán recordó oportunidad en la que huyó de su hogar por la inseguridad y la delincuencia; sospechó de persecución

Gente

Esposa de Marcelo Cezán confesó haber sufrido de abuso cuando pequeña: “Me encerraba en su cuarto”

Gente

Marcelo Cezán sufrió un accidente durante una de las grabaciones de ‘La casa de los famosos’: Esto fue lo que sucedió

En las imágenes se les puede observar disfrutar al aire libre y jugar en medio de la nieve; en algunos restaurantes y el cuarto de hotel en el que se están hospedando en sus días de descanso.

Por medio de la sección de los comentarios, sus más fieles admiradores se pronunciaron y le dejaron algunos mensajes especiales:

“Marcelito, yo ando en las mismas. Se te quiere. Un abrazo para ti y la familia”; “Felices pascuas, linda familia”; “Qué familia tan bella”; “Me encanta verlos juntos de nuevo” y “Son la familia más bella de la televisión, les deseamos unas felices fiestas”, escribieron sus seguidores.

Marcelo Cezán expuso trauma de su infancia y destapó que se vio afectado psicológicamente

¿A Michelle Gutty le incomoda la amistad entre Carla Giraldo y su esposo?

A través de una reciente dinámica realizada en sus redes sociales, Michelle Gutty respondió a quienes cuestionan la amistad de su esposo con Carla Giraldo y dejó en claro si alguna vez se ha sentido celosa de la presentadora de La casa de los famosos.

“Primero que todo, cabe aclarar que cuando yo conocí a mi esposo, parte de su círculo de amistades era Carla. Ella siempre ha sido amiga de mi esposo, desde hace mil ochocientos años, desde que Carla tenía 11″, dijo la mujer frente a los usuarios de TikTok.

@michellegutty

CARLA,MARCELO Y YO #amistad #amigos #esposo #fyp #parati #confianza #amor

♬ sonido original - Michelle Gutty

Manifestó que debido a los horarios ocupados que manejan, no se ven muy seguido. Sin embargo, cuando coinciden y comparten tiempo juntos, tienen una relación genuina y cordial.

“Aunque no nos vemos seguido porque todos tenemos diferentes ocupaciones, siempre que nos hemos visto, disfrutamos de momentos maravillosos”, culminó.

Más de Gente

Marcelo Cezán presentará junto a Carla Giraldo la nueva temporada de La Casa de los Famosos.

La razón familiar por la que Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, está fuera del país

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de Nana Calistar de cada uno de los 12 signos, este sábado 3 de enero

Nicolás Maduro capturado Donald Trump

Famosos en Colombia y Venezuela reaccionan a la captura de Nicolás Maduro; no ocultan la emoción: “Dios con nosotros”

Presentadoras rompen en llanto tras conocer y confirmar captura de Nicolás Maduro.

Presentadoras rompen en llanto en vivo, tras conocer y confirmar captura de Nicolás Maduro: “El cuerpo me tiembla”

En la madrugada del 1 de enero fue hallada sin vida Victoria Jones; las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esperan los resultados forenses.

Tommy Lee Jones y su familia rompen el silencio, tras inesperada muerte de su hija Victoria; afirman que necesitan tiempo

Will Smith es demandado por presunto acoso sexual y despido injustificado.

Escándalo: Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado; presunta víctima dio detalles

Ricardo Montaner reaccionó a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Ricardo Montaner se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro: “Llévate a los malos y permite que la paz reine”

Profesor Salomón revela discusión con don jediondo

El Profesor Salomón destapa la fuerte pelea que tuvo con Don Jediondo en vivo: “Me quemó el gallo al aire”

Cada año, la luna llena ocurre en un día y hora específicos.

El mejor ritual del 2026 para atraer el amor en luna llena

Victoria Jones, de 34 años, fue declarada muerta en el lugar por equipos de emergencia.

Murió la hija de la estrella de ‘Hombres de Negro’, Tommy Lee Jones: revelan impactante llamada al 911 tras su muerte

Noticias Destacadas