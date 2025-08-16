Suscribirse

Gente

Marcelo Cezán expuso trauma de su infancia y destapó que se vio afectado psicológicamente

El actor y presentador abrió su corazón y se sinceró frente a sus miles de fanáticos.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 7:23 p. m.
Marcelo Cezán reveló cómo fue el casting para ser el presentador de ‘La Casa de los Famosos’
El presentador de 'Bravíssimo' y 'La casa de los famosos' abrió su corazón. | Foto: Instagram @marcelocezan

Marcelo Cezán es una de las figuras más queridas dentro de la televisión y el entretenimiento en Colombia, pues a lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación, ha hecho importantes apariciones como Do re millones, Cartas de amor, Me llaman Lolita, Bravíssimo y recientemente, La casa de los famosos 2025.

Con el cariño del público y un amplio recorrido artístico marcado por el carisma, el actor y presentador ha sumado miles de seguidores en sus redes sociales, que, de manera constante se muestran interesados por tener información relacionada con su vida personal.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentan esta nueva temporada en la que acompañarán a los famosos de Colombia.
Los presentadores estuvieron a cargo de la segunda temporada de 'La casa de los famosos'. | Foto: Fotos: Colprensa

En la más reciente transmisión del programa de variedades de City TV, Marcelo Cezán abrió su corazón y reveló detalles de lo que fue su infancia y la relación con su mamá, teniendo en cuenta, la diferencia de edad que tenía con sus hermanos.

“Yo fui el menor de mi camada, en la casa, en el colegio, en todo lado. Eso, marco una herida como de desecho, sentía que porque era el chiquito no podía hablar ni meterme en nada. Eso me marcó mucho y en algún momento no me permitió expresarme bien”, dijo frente a las cámaras del matutino.

Lo más leído

1. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
3. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá
Contexto: Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, le dedicó emotivo mensaje tras pasar por una difícil situación: “Muchas noticias fuertes”

Por otro lado, se sinceró sobre la forma de actuar de su madre en aquella época y cómo esto le generó incomodidades a lo largo de su etapa de crecimiento.

“Tuve un ejemplo cercano con mi madre, ella era muy perfeccionista y ese perfeccionismo cuando no le salía bien generaba frustración en todos. Por ejemplo, la pasta ella la hacía con atún en agua y un día la chica que le ayudaba le compró aceite de oliva y eso fue el acabose. Todo esto genera una cantidad de químicos en el cuerpo que no son positivos”, afirmó.

Marcelo Cezán destapó el impacto emocional que enfrentan los eliminados de ‘La casa de los famosos’: “salen llorando”
Marcelo Cezán habló de su infancia. | Foto: Cortesía - Canal RCN

Marcelo Cezán habló de su problema de adicción

Durante una charla con Anny Chavarría en el pódcast El placer de tenerte, Marcelo Cezán se abrió sobre una de las etapas más difíciles de su vida, pues en sus años de juventud cayó en un adicción de la que no le fue fácil salir.

“Tuve un momento oscuro que duró 15 años, seguía trabajando y triunfando, pero yo sabía que iba en picada. Tenía un espíritu, estaba poseído, literalmente, ese no era yo. Esa es la verdadera posesión”, reveló al recordar lo que experimentaba en aquel entonces.”

Contexto: Michelle Gutty abrió su corazón y destapó reacción de Marcelo Cezán al verla tras drástica decisión: “Comenzar de nuevo”

Sin embargo, en medio de la angustia por la situación que enfrentaba, un inesperado encuentro lo hizo reaccionar. Según contó, tuvo una conversación con un desconocido, quien lo llevó a reflexionar y a tomar la decisión de regresar a su hogar para replantear el rumbo de su vida personal y profesional.

“Cuando yo entro al Cartucho, viene un ángel que me reconoce, era un habitante de calle y me dice: ‘Marcelo, ¿usted qué está haciendo aquí? Venga’, y me saca prácticamente a las patadas. Imagínate lo qué me hubiera podido pasar”, relató con asombro, afirmando que este fue un antes y un después en su vida, pues desde ese momento, se enfocó nuevamente en su desarrollo personal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Figura de Selección Colombia no va más en Europa: ya fue oficializada en club de México

2. Nuevo temblor en Colombia este sábado 16 de agosto: epicentro y magnitud

3. Bolivia se asoma a una nueva era en las elecciones de este domingo: el panorama político es una gran incertidumbre

4. Marcelo Cezán expuso trauma de su infancia y destapó que se vio afectado psicológicamente

5. Esta es la actriz de ‘Vecinos’ que participará en Miss Universe Colombia; el nuevo ‘reality’ de RCN

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marcelo CezánLa casa de los famososLa casa de los famosos 2

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.