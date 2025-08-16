Marcelo Cezán expuso trauma de su infancia y destapó que se vio afectado psicológicamente

Marcelo Cezán es una de las figuras más queridas dentro de la televisión y el entretenimiento en Colombia, pues a lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación, ha hecho importantes apariciones como Do re millones, Cartas de amor, Me llaman Lolita, Bravíssimo y recientemente, La casa de los famosos 2025.

Con el cariño del público y un amplio recorrido artístico marcado por el carisma, el actor y presentador ha sumado miles de seguidores en sus redes sociales, que, de manera constante se muestran interesados por tener información relacionada con su vida personal.

Los presentadores estuvieron a cargo de la segunda temporada de 'La casa de los famosos'. | Foto: Fotos: Colprensa

En la más reciente transmisión del programa de variedades de City TV, Marcelo Cezán abrió su corazón y reveló detalles de lo que fue su infancia y la relación con su mamá, teniendo en cuenta, la diferencia de edad que tenía con sus hermanos.

“Yo fui el menor de mi camada, en la casa, en el colegio, en todo lado. Eso, marco una herida como de desecho, sentía que porque era el chiquito no podía hablar ni meterme en nada. Eso me marcó mucho y en algún momento no me permitió expresarme bien”, dijo frente a las cámaras del matutino.

Por otro lado, se sinceró sobre la forma de actuar de su madre en aquella época y cómo esto le generó incomodidades a lo largo de su etapa de crecimiento.

“Tuve un ejemplo cercano con mi madre, ella era muy perfeccionista y ese perfeccionismo cuando no le salía bien generaba frustración en todos. Por ejemplo, la pasta ella la hacía con atún en agua y un día la chica que le ayudaba le compró aceite de oliva y eso fue el acabose. Todo esto genera una cantidad de químicos en el cuerpo que no son positivos”, afirmó.

Marcelo Cezán habló de su infancia. | Foto: Cortesía - Canal RCN

Marcelo Cezán habló de su problema de adicción

Durante una charla con Anny Chavarría en el pódcast El placer de tenerte, Marcelo Cezán se abrió sobre una de las etapas más difíciles de su vida, pues en sus años de juventud cayó en un adicción de la que no le fue fácil salir.

“Tuve un momento oscuro que duró 15 años, seguía trabajando y triunfando, pero yo sabía que iba en picada. Tenía un espíritu, estaba poseído, literalmente, ese no era yo. Esa es la verdadera posesión”, reveló al recordar lo que experimentaba en aquel entonces.”

Sin embargo, en medio de la angustia por la situación que enfrentaba, un inesperado encuentro lo hizo reaccionar. Según contó, tuvo una conversación con un desconocido, quien lo llevó a reflexionar y a tomar la decisión de regresar a su hogar para replantear el rumbo de su vida personal y profesional.