Michelle Gutty abrió su corazón y destapó reacción de Marcelo Cezán al verla tras drástica decisión: “Comenzar de nuevo”

“Fue parte de esa desnudez que yo quería tener en mi vida y con Dios. Para todas las mujeres, el pelo es algo muy importante. Es un sex appeal , es parte de tu vanidad… y yo quería desprenderme un poco de esto y decir: ¿qué pasa si no tengo esto, esa arma que ha sido una de las más relevantes de mi vida?”, dijo en entrevista con La Kalle .

“ Marce es un hombre increíble. A mí me apoya en lo que yo haga, y yo a él. Yo hice este proceso sola y cuando llegué le mandé una foto a Marcelo y dijo: ‘wow, igual te ves divina’”, dijo.

“ Fabricio me decía: ‘¿Pero mamá, por qué te quitaste el pelo? Yo le respondí: ‘Mamá quiere’. Y él me dijo: ‘¡Ay, yo quiero quitarme el pelo con mamá!’”, relató.

“Cuando te ves al espejo y ya no tienes algo que te tape, descubres muchas cosas en ti también. No te tapa la mirada, no te tapa las orejas y es como: ‘Esta eres’. Y yo quiero empezar a ver qué va pasando en mí”, afirmó.