Michelle Gutty es una cantante, bailarina, actriz y coach de acentos hispanos que no solo ha captado la atención de los usuarios por su trayectoria profesional, sino también por su estable y admirable relación con Marcelo Cezán.

La bogotana es muy activa en sus redes sociales, allí comparte contenido de su carrera y un poco de su vida personal. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones sorprendió a sus seguidores tras contar una difícil situación que vivió cuando pequeña.

En una entrevista con Yo Creo, Michelle habló de diferentes temas como algunas circunstancias que afrontó con sus papás, hermanos y primos, pero también abrió su corazón y reveló que sufrió de abuso en su niñez.

“Tuve una infancia linda y marcó cosas lindas, y tuve también un proceso difícil, maluco”, comentó. Haciendo referencia que, aunque, hubo momentos complicados en su familia, fue una buena niñez y de lo vivido hay una situación que nunca antes había contado frente a las cámaras.

“Yo tuve un suceso con una niñera, que lo había bloqueado y en uno de los encuentros de mi iglesia la volví a ver”, confesó la mujer.

Michelle Gutty contó haber sufrido de abuso. | Foto: Captura de YouTube Yo Creo

“¿Un abuso?”, preguntó la directora del pódcast, Andrea Aldana.

“Sí, pues entendí de grande que había sido un abuso porque realmente nunca me tocaron, o sea, sería mentir. Pero, ella me encerraba en su cuarto para verla tocarse”, respondió Michelle.

Una circunstancia que sucedió cuando ella tenía aproximadamente 7 u 8 años y no le contó a nadie, solo a sus papás hasta cuando se la volvió a encontrar porque había decidido no tener presente ese recuerdo.

“Yo volví hablar de esto hace dos años, yo eso sí lo bloqueé”, agregó, pues se lo contó a sus progenitores cuando empezó su proceso de sanación, de terapia y de acercamiento a Dios.

También manifestó, que al momento de decirlo, sus papás se sintieron culpables, pero Gutty lo hizo porque cree que nunca es tarde pasar sanar aquellas que se vivió hace tiempo y hacerlo le ha servido en esta etapa.

“Ese proceso fue duro porque entendí también cosas de mi infancia y mi adolescencia que me hicieron una niña precoz”, agregó, mencionando que recibió múltiples comentarios por las cosas que hacía y se sintió como una niña “mala” porque la situación que vivió le hizo querer experimentar nuevas cosas.