Marcelo Cezán es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana gracias a su participación en diversos en los programas, en los que se ha destacado por su personalidad, sencillez y talento con el que se muestra frente a las cámaras.

Además de su sólida trayectoria profesional, el actor caleño ha captado la atención de los usuarios por su estable y admirable relación con la cantante, bailarina, actriz y coach de acentos, Michelle Gutty.

La pareja había llamado la atención luego de que circularan unos rumores sobre una posible separación, pero la artista confirmó a través de su perfil de Instagram que nunca han pensado en separarse y que estaban bien, pero no todo lo publican en redes.

El mensaje de Michelle Guty a Marcelo Cezán

La bogotana es muy activa en sus redes sociales, comparte contenido de su vida profesional y un poco de la personal. Su más reciente publicación fue una ráfaga de cinco fotografías junto al presentador y un mensaje que conmovió a los seguidores.

“‘Puedo vivir sin ti, pero no quiero’. Tengo ganas de seguir construyendo a tu lado más cosas, de seguir haciéndonos bien, sé que soy mejor desde que estamos juntos, tengo ganas y quiero continuar subiendo esta montaña de sueños de la mano contigo”, escribió en la parte, dejando claro su amor por el caleño.

Luego, Michelle expresó lo que más le gusta de su relación, mencionando el apoyo que ha recibido por parte de su pareja, los cambios que han vivido a lo largo de los años, los momentos difíciles por los que han tenido que pasar y los han logrado superar, pero sobre todo el brillo de los ojos que ambos siguen conservando cuando se miran.

“¡Así cometamos errores y nos caigamos una y otra vez, el otro lo levanta! … Y mientras haya ese fuego interno del uno por el otro, vale la pena seguir y mejorar cada uno por su lado para ser cada día una mejor versión de la que éramos ayer, hoy decido amarte de nuevo como sé que tú decides amarme de nuevo, siempre es un nuevo comenzar, porque el amor cambia con los años es verdad”, añadió la mujer.

Por último, Gutty mencionó que mientras el amor no se acabe y puedan seguir no solo siendo una pareja de esposos, sino también de amigos y continúe el respeto, admiración y el querer estar juntos, podrán construir mucho más.