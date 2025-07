View this post on Instagram

“Acepto mi error. Me aceleré, me dejé llevar por el concepto de ‘polémica’ y dije cosas en un tono inadecuado e irrespetuoso. Amo los animales. Todos. Los trato con amor y respeto. Acepto que me equivoqué y ofrezco disculpas sinceras si alguien se sintió ofendido por mis inadecuadas palabras. Soy un ser humano, me equivoco, y esta vez la embarré. Un abrazo grande y nos vemos mañana", escribió en el post.