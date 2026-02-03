Gente

El duro testimonio de Marcelo Cezán: confesó que atravesó pensamientos autodestructivos

El presentador de ‘La casa de los famosos’ abrió su corazón y se sinceró en reciente entrevista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

4 de febrero de 2026, 2:08 a. m.
El presentador Marcelo Cezán habló de difícil situación que vivió hace varios años
El presentador Marcelo Cezán habló de difícil situación que vivió hace varios años Foto: YouTube Bravíssimo City TV

Actualmente, Marcelo Cezán es uno de los presentadores más exitosos del país, pues a lo largo de su carrera ha participado en distintas producciones con millones de espectadores, en las que se ha ganado el cariño del público.

Programas como Do re millones, Bravíssimo, 15 minutos TV y La casa de los famosos han permitido que el artista conecte con su público y que muchos se interesen en conocer detalles de su vida personal.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo
Presentadores de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

En una reciente entrevista con Laura Acuña para su programa de YouTube, Marcelo Cezán abrió su corazón y dio detalles de algunos de los momentos más duros y complejos de su vida y de su trayectoria en los medios de comunicación.

En la conversación habló sobre la salud mental y la búsqueda de ayuda, tanto de profesionales, como de personas de confianza, pues esto le ha permitido superar algunas etapas y enfocarse en su carrera y en la integridad de su familia.

Gente

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Gente

Carlos Torres reveló el acoso que sufrió por parte de una fan; tomó una drástica decisión

Gente

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de febrero

Gente

“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

Gente

Exesposa de Luis Alberto Posada aclaró las palabras que dio sobre Yeison Jiménez y dejó un contundente mensaje: “El papá de los pollitos”

Gente

Director de ‘Noticias RCN’ se pronunció por polémico comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos 3′: “Es absurdo”

Gente

Nicolás Arrieta dijo que el comentario racista de Johanna Fadul fue una “estupidez” y habló de la expulsión: “El castigo es acorde”

Gente

Marcelo Cezán expuso error sobre ‘La casa de los famosos 3′ en vivo y dejó en evidencia detalle

Gente

La razón familiar por la que Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, está fuera del país

Gente

Marcelo Cezán recordó oportunidad en la que huyó de su hogar por la inseguridad y la delincuencia; sospechó de persecución

Marcelo Cezán expuso trauma de su infancia y destapó que se vio afectado psicológicamente

Además, destapó una situación complicada que vivió hace varios años en que recibió ayuda de una mujer que terminó salvándole la vida.

“Tenía una ansiedad, una cosa que yo no sé, algo no estaba bien, y me dijo: ‘vamos a orar por teléfono’. Ella estaba en El Carito, y lo primero que me dice en la oración es: ‘Vamos a orar, vamos a orar’”, manifestó frente a las cámaras del pódcast.

En medio de la llamada, la mujer mencionó unas palabras que despertaron a Marcelo e incluso lo llenaron de preocupación, pues habló de pensamientos autodestructivos, una situación que no le había mencionado a ninguna de las personas de su círculo cercano.

“Lo primero que ella dice es: ‘yo reprimo cualquier pensamiento suicida de la mente de Marcelo’, pero yo no le habría contado”, manifestó.

Michelle Gutty reveló cómo fue terminar con Marcelo Cezán y habló de la crisis que enfrentaron

Esto sorprendió a su comunidad de seguidores, quienes se pronunciaron a través de la sección de comentarios y se mostraron agradecidos con el artista por compartir una historia con la que miles de personas pueden llegar a sentirse identificadas.

“Muy buen testimonio de Marcelo Cezán”; “¡Excelente entrevista! Qué calidad humana la de ese hombre”; “Excelente testimonio, eres muy bello, Marcelo, gracias. Tu luz jamás se apagó, solo se empañó”; “Lo cierto es que a Marcelo le va muy bien en todo lo que hace por su buena actitud y su bondad. Es un gran ser humano, auténtico y único”, y “Qué historia tan dura, me alegra que haya podido salir de todo lo malo” son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

Así reaccionó el esposo de Johanna Fadul a su expulsión de 'La casa de los famosos'.

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Carlos Torres

Carlos Torres reveló el acoso que sufrió por parte de una fan; tomó una drástica decisión

El presentador se conmovió al ver la presentación de la invitada a Bravíssimo.

El duro testimonio de Marcelo Cezán: confesó que atravesó pensamientos autodestructivos

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de febrero

La reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' reaccionó a la muerte del cantante de música popular.

“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

Katalina Posada y Luis Alberto Posada.

Exesposa de Luis Alberto Posada aclaró las palabras que dio sobre Yeison Jiménez y dejó un contundente mensaje: “El papá de los pollitos”

José Manuel Acevedo habló de polémica de Johanna Fadul

Director de ‘Noticias RCN’ se pronunció por polémico comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos 3′: “Es absurdo”

Nicolás Arrieta dio su opinión por polémica del comentario racista de Johanna Fadul.

Nicolás Arrieta dijo que el comentario racista de Johanna Fadul fue una “estupidez” y habló de la expulsión: “El castigo es acorde”

Yaya Muñoz filtra pruebas contra Roberto Velásquez tras polémicas declaraciones

El explosivo choque entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez por ‘La casa de los famosos’

Horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente abrió febrero con el horóscopo para todo el mes de los 12 signos del zodiaco; lanzó advertencias para algunos signos

Noticias Destacadas