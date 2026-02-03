El duro testimonio de Marcelo Cezán: confesó que atravesó pensamientos autodestructivos

Actualmente, Marcelo Cezán es uno de los presentadores más exitosos del país, pues a lo largo de su carrera ha participado en distintas producciones con millones de espectadores, en las que se ha ganado el cariño del público.

Programas como Do re millones, Bravíssimo, 15 minutos TV y La casa de los famosos han permitido que el artista conecte con su público y que muchos se interesen en conocer detalles de su vida personal.

Presentadores de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

En una reciente entrevista con Laura Acuña para su programa de YouTube, Marcelo Cezán abrió su corazón y dio detalles de algunos de los momentos más duros y complejos de su vida y de su trayectoria en los medios de comunicación.

En la conversación habló sobre la salud mental y la búsqueda de ayuda, tanto de profesionales, como de personas de confianza, pues esto le ha permitido superar algunas etapas y enfocarse en su carrera y en la integridad de su familia.

Marcelo Cezán expuso trauma de su infancia y destapó que se vio afectado psicológicamente

Además, destapó una situación complicada que vivió hace varios años en que recibió ayuda de una mujer que terminó salvándole la vida.

“Tenía una ansiedad, una cosa que yo no sé, algo no estaba bien, y me dijo: ‘vamos a orar por teléfono’. Ella estaba en El Carito, y lo primero que me dice en la oración es: ‘Vamos a orar, vamos a orar’”, manifestó frente a las cámaras del pódcast.

En medio de la llamada, la mujer mencionó unas palabras que despertaron a Marcelo e incluso lo llenaron de preocupación, pues habló de pensamientos autodestructivos, una situación que no le había mencionado a ninguna de las personas de su círculo cercano.

“Lo primero que ella dice es: ‘yo reprimo cualquier pensamiento suicida de la mente de Marcelo’, pero yo no le habría contado”, manifestó.

Michelle Gutty reveló cómo fue terminar con Marcelo Cezán y habló de la crisis que enfrentaron

Esto sorprendió a su comunidad de seguidores, quienes se pronunciaron a través de la sección de comentarios y se mostraron agradecidos con el artista por compartir una historia con la que miles de personas pueden llegar a sentirse identificadas.

“Muy buen testimonio de Marcelo Cezán”; “¡Excelente entrevista! Qué calidad humana la de ese hombre”; “Excelente testimonio, eres muy bello, Marcelo, gracias. Tu luz jamás se apagó, solo se empañó”; “Lo cierto es que a Marcelo le va muy bien en todo lo que hace por su buena actitud y su bondad. Es un gran ser humano, auténtico y único”, y “Qué historia tan dura, me alegra que haya podido salir de todo lo malo” son algunas de las palabras que se leen.