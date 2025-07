Michelle Gutty reveló cómo fue terminar con Marcelo Cezán y habló de la crisis que enfrentaron

Michelle Gutty y Marcelo Cezán son una de las parejas más estables del mundo de la farándula y el entretenimiento en Colombia, pues desde hace más de 12 años están juntos entre el noviazgo y el matrimonio, trabajando por su relación y creciendo como familia.

La artista suele compartir una gran cantidad de información con respecto a su vida personal y a las rutinas a las que se enfrenta su familia por medio de las redes sociales, generando una gran cantidad de preguntas por parte de quienes están atentos a su contenido y a sus decisiones.

Michelle Gutty y Marcelo Cezán llevan varios años juntos. | Foto: Instagram @michellegutty

En medio de una entrevista de Michelle con la estación de radio Tropicana, reveló detalles de cómo afrontó terminar con Marcelo Cezán durante algunos problemas que presentaron en los primeros años de su relación amorosa.

“Más o menos a los tres años de relación, yo le dije: ‘oye, pues es que tú tienes esta edad, yo tengo esta edad, y yo tengo muy claro lo que quiero. Yo sé que me quiero casar, no sé si eres tú el hombre de mi vida, pero yo me quiero casar y tener por lo menos un hijo’ y él me dijo: ‘mira lo que pasa es que yo a mis 40 años tomé la decisión de no casarme y no tener hijos y apareciste tú, entonces si eso llega a pasar en mi vida, sé qué va a hacer contigo, pero el tema es que no sé si eso es lo que yo quiero’”, confesó Michelle frente a los micrófonos.

Tiempo después, dieron por terminada su relación y duraron más de ocho meses separados, pese a que en varias ocasiones la mujer estuvo intentando solucionar las diferencias con Marcelo.

“Como a los seis meses yo vine a conocer a alguien y dije ‘bueno, pues vamos a salir’, era un empresario de carros, no tenía nada que ver con el medio artístico, pero me hacía reír muchísimo. Yo saliendo con él no habíamos cumplido ni un mes, cuando de repente, Marcelo me escribe”.

Marcelo Cezán y Michelle Gutty vivieron una ruptura luego de tres años de estar juntos. | Foto: Instagram @michellegutty

En esa comunicación, el presentador de La casa de los famosos la invitó a tomar un café y le dijo que después de analizar la situación y ver la madurez con la que se habían enfrentado a los momentos difíciles, quería que volvieran a retomar su relación.

Sin embargo, en ese momento, Michelle le dio una respuesta negativa, pues estuvo varios meses atravesando un ‘proceso espiritual y emocional muy grande’ para recobrar su tranquilidad.

“Esos ojitos de Marcelo empezaron a aguarse, se le encharcaron. Yo no lo había visto llorar en los tres años de noviazgo y me dijo: ‘¿cómo así? Si yo dije que nos diéramos un tiempo’. Yo le dije que yo no me di ningún tiempo, que terminábamos”.

No obstante, toda la conversación con Marcelo le generó una gran confusión, por lo que decidió hablar con el hombre con el que estaba saliendo y darle fin al romance, pues era consciente de que aún tenía sentimientos muy fuertes por el presentador de televisión.

“Realmente, siento que Dios tenía un propósito con todo esto y es que, yo tenía Marcelo en un lugar donde no le correspondía en mi vida, porque primero en mi orden de vida está Dios, y de resto están todas las cosas que te dan felicidad, que en mi caso son mi esposo y mi hijo, mi trabajo, mis sueños, mi familia, mis amigos, las cosas que me gusta hacer. Todo tiene un lugar y cuando tú una de estas cosas, las pones en el lugar de Dios, todo tu orden se empieza a alterar”.

Finalmente, aclaró que esto le dio una visión diferente y le permitió organizar sus prioridades, su vida y sus relaciones para tener un balance y tener paz en su vida.