⁠Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, fue clara al revelar si se divorció del presentador: “Él está en sus cosas, yo en las mías”

Tanto el presentador Marcelo Cezán como su esposa, la actriz Michelle Gutty, han llamado la atención de los seguidores en redes y de los televidentes, ya que hace unos meses Marcelo se estrenó como el presentador de uno de los realities más polémicos de la televisión nacional, La casa de los famosos Colombia.

Este interés del público no se fija solamente en sus vidas laborales, por el contrario, va más centrado hacia sus vidas personales y a su relación amorosa, la cual se ha visto sacudida desde que se dio a conocer que Michelle se mudaría a Estados Unidos por un tiempo.

Marcelo Cezán y Michelle Gutty vivirán cambio inesperado dentro de su relación. | Foto: Instagram @michellegutty

La reconocida actriz mencionó que debido a que fue becada en una reconocida institución del país norteamericano, estará radicada allí por lo menos durante dos años.

El presentador se mostró bastante alegre por el crecimiento de su esposa y la apoyó para que se fuera. Sin embargo, sus diferentes compromisos han llevado a que se note una distancia en las redes, y por esta razón, los seguidores han rumorado más de una vez que la pareja podría estar atravesando una separación.

Michelle Gutty reveló si se separó de Marcelo Cezán

A través de la dinámica de preguntas y respuestas, Michelle se encargó de referirse al respecto y enviar un contundente mensaje para dar una aclaración frente a la posible ruptura debido a la ausencia en redes.

“No ponemos cosas en redes sociales últimamente porque no sé, él esta en sus cosas, yo estoy en las mías, porque no hay que andar mostrándole a todo el mundo que uno está bien, está mal o está regular”, dijo Michelle en primera instancia.

Michelle Gutty y Marcelo Cezán tienen un hijo y es el centro de su hogar. | Foto: Instagram @michellegutty

Además, se refirió al hecho que, en la actualidad, las personas están acostumbradas a que los demás publiquen todo lo que hacen, viven y sienten, y ellos nunca han sido de esa filosofía de vida.

“O sea, porque no siempre uno debe poner todo en redes, uno pone un 10 %, entonces, pues nunca hemos sido ni Marcelo ni yo de estar poniendo todo el tiempo cosas juntos y amor, el post, el cumpleaños, el aniversario, una que otra foto familiar”, añadió.