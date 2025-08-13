Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, confesó que su hijo fue “algo milagroso” y reveló si tienen planes de agrandar la familia

Desde que Marcelo Cezán se estrenó como presentador de La casa de los famosos Colombia, cada detalle de su vida personal ha despertado un interés especial entre los televidentes, y los seguidores que tienen en sus redes sociales, tanto él como su esposa.

Recientemente, su pareja, la actriz Michelle Gutty, decidió responder algunas preguntas de sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, y allí no faltaron las inquietudes sobre su vida familiar junto a Marcelo Cezán.

Michelle Gutty y Marcelo Cezán tienen un hijo y es el centro de su hogar. | Foto: Instagram @michellegutty

Una de las preguntas estuvo relacionada con si ellos como pareja han contemplado en algún punto de su vida y su relación tener más hijos, y ante esto, Gutty fue directa aclarando que, por ahora, no es una decisión que contemplen ni que tengan en la mira.

“No, en este momento no tenemos planes de tener más hijos, en algún momento lo pensamos como recién tuvimos a Fabricio, pero las cosas no se dieron, pero en este momento no“, dijo en su respuesta.

Además, conmovió a sus seguidores al confesar que su hijo Fabricio llegó a sus vidas como un verdadero milagro, una historia que, según ella, dejó una huella en su vida como pareja.

“Nunca le hemos dado tanta mente, no nos ha obsesionado el tema. Fabricio fue algo milagroso y lo amamos, pero la verdad, en estos momentos no tenemos planes de tener más hijos”, añadió.

De igual forma, Michelle afirmó que por ahora lo que tienen en su mente son diversos planes que pretenden cumplir como familia: “[...]que el segundo (hijo), que agrandemos la familia no, porque también tenemos muchos planes, sueños, de viaje, de ir, de venir, creemos que es lo mejor en este momento”, afirmó.

Para complementar su respuesta, Michelle aseguró que por su parte nunca ha sentido miedo o angustia por quedar embarazada nuevamente, pero recordó que la experiencia a la hora de tener a su hijo Fabricio marcó su historia como mujer.