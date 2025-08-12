Édgar Alfredo Gómez Menicagli, más conocido por su nombre artístico Marcelo Cezán es un actor y presentador, que participó en diferentes programas de televisión como ‘Amor a la plancha’ y su reciente aparición en ‘La casa de los famosos’.

El presentador ha logrado ganarse el cariño de los televidentes gracias a su carisma y personalidad, además de su sólida y reconocida relación en el mundo del entretenimiento con la actriz, cantante, bailarina y coach de acentos, Michelle Gutty con quien lleva más de 10 años.

Aunque, el caleño no es muy activo en sus redes, su esposa sí lo es y subió a sus historias que estaba pasando por una difícil situación y aunque no da muchos detalles, compartió lo que decidió hacer.

“Muchas noticias fuertes hoy para mí, y no me quedaba más refugio que meterme en mi trabajo al 100 % y justamente hoy tuve una de las escenas, más sentidas y fuertes que he tenido en este hermoso proyecto”, escribió la cantante, agradeciendo a dos personas por su generosidad y compañerismo.

Michelle Gutty compartió que se encontraba pasando por una difícil situación y le agradeció sus compañeros. | Foto: Captura de Instagram @michellegutty

En la siguiente imagen se observa la mano de la mujer, agarrada a la de su esposo, con la canción Paz Interior, un emotivo mensaje y una reflexión que enterneció sus seguidores.

“Gracias por estar siempre en los momentos difíciles… @marcelocezan. ¡En un mundo donde nos enseñan que soltar es lo mejor, a pesar de las caídas y los errores, siempre nosotros decidimos estar! Gracias… Te amo, mi amor bonito, mi amor eterno…”.

El presentador Marcelo Cezán reposteó la fotografía en su perfil de Instagram, donde tiene más de 360 mil seguidores y 900 publicaciones en las que comparte parte de su vida profesional y personal.

La actriz subió este martes, 12 de agosto, un video en horas de la mañana explicando que se levanta de luto no solo por lo que está pasando en el país, sino porque una persona muy cercana a ella, su esposo y amigos también falleció, razón por la que no se sentía bien estos días.

Michelle Gutty le agradeció a su esposo y enterneció a sus seguidores con emotivo mensaje. | Foto: Captura de Instagram @michellegutty

“Valoremos la vida señores, la vida y la gente que nos rodean, que nos aman, que nos quieren, vayamos día a día”, dijo Michelle a modo de mensaje y compartió que se encontraba camino a realizarse unos exámenes médicos.