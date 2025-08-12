Suscribirse

Gente

Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, le dedicó emotivo mensaje tras pasar por una difícil situación: “Muchas noticias fuertes”

La actriz publicó en sus redes sociales un fuerte momento por el que está pasando y le agradece a su esposa con un tierno mensaje.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

13 de agosto de 2025, 12:07 a. m.
Marcelo Cezán y Michelle Gutty
Marcelo Cezán y Michelle Gutty | Foto: Tomada de Instagram @marcelocezan

Édgar Alfredo Gómez Menicagli, más conocido por su nombre artístico Marcelo Cezán es un actor y presentador, que participó en diferentes programas de televisión como ‘Amor a la plancha’ y su reciente aparición en ‘La casa de los famosos’.

El presentador ha logrado ganarse el cariño de los televidentes gracias a su carisma y personalidad, además de su sólida y reconocida relación en el mundo del entretenimiento con la actriz, cantante, bailarina y coach de acentos, Michelle Gutty con quien lleva más de 10 años.

Contexto: Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, se refirió a su ‘separación’ y destapó decisión que tomó: “Esperando que todo funcione”

Aunque, el caleño no es muy activo en sus redes, su esposa sí lo es y subió a sus historias que estaba pasando por una difícil situación y aunque no da muchos detalles, compartió lo que decidió hacer.

“Muchas noticias fuertes hoy para mí, y no me quedaba más refugio que meterme en mi trabajo al 100 % y justamente hoy tuve una de las escenas, más sentidas y fuertes que he tenido en este hermoso proyecto”, escribió la cantante, agradeciendo a dos personas por su generosidad y compañerismo.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan detalles de atentado con fusiles a empresario de las gaseosas en Rionegro: el sicario, que fue abatido, tenía un largo historial criminal
3. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa
Michelle Gutty compartió que se encontraba pasando por una difícil situación y le agradeció sus compañeros.
Michelle Gutty compartió que se encontraba pasando por una difícil situación y le agradeció sus compañeros. | Foto: Captura de Instagram @michellegutty

En la siguiente imagen se observa la mano de la mujer, agarrada a la de su esposo, con la canción Paz Interior, un emotivo mensaje y una reflexión que enterneció sus seguidores.

“Gracias por estar siempre en los momentos difíciles… @marcelocezan. ¡En un mundo donde nos enseñan que soltar es lo mejor, a pesar de las caídas y los errores, siempre nosotros decidimos estar! Gracias… Te amo, mi amor bonito, mi amor eterno…”.

Contexto: Marcelo Cezán salió a pedir disculpas por polémico comentario que soltó en vivo y que ofendió a televidentes: “La embarré”

El presentador Marcelo Cezán reposteó la fotografía en su perfil de Instagram, donde tiene más de 360 mil seguidores y 900 publicaciones en las que comparte parte de su vida profesional y personal.

La actriz subió este martes, 12 de agosto, un video en horas de la mañana explicando que se levanta de luto no solo por lo que está pasando en el país, sino porque una persona muy cercana a ella, su esposo y amigos también falleció, razón por la que no se sentía bien estos días.

Michelle Gutty le agradeció a su esposo y enterneció a sus seguidores con emotivo mensaje.
Michelle Gutty le agradeció a su esposo y enterneció a sus seguidores con emotivo mensaje. | Foto: Captura de Instagram @michellegutty

Valoremos la vida señores, la vida y la gente que nos rodean, que nos aman, que nos quieren, vayamos día a día”, dijo Michelle a modo de mensaje y compartió que se encontraba camino a realizarse unos exámenes médicos.

Adicionalmente, la cantante mencionó que se iba a despedir de uno de sus compañeros con los que grabó en La hija del Mariachi, se regresa para México y ella viajará en la noche: “Los amigos son la familia que uno escoge”, terminó de decir Gutty.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Edwin Cardona falló penal en el Nacional vs. São Paulo: video de la pifia en Copa Libertadores

2. Este es el puntaje que podría obligar a estudiantes a repetir pruebas Saber 11 del Icfes en 2025

3. Horario escolar 2025-2026 en Nueva York: estas son las fechas clave y los feriados para los estudiantes

4. ‘Blopper’ de América acabó en penoso gol en Sudamericana: video del tanto es de no creer

5. Así está el nivel de los embalses que abastecen a Bogotá tras las fuertes lluvias de los últimos días

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marcelo CezánMichelle Guttypareja de famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.