Marcelo Cezán se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana por su personalidad, sencillez y talento con el que se ha mostrado frente a las cámaras.

El caleño se ha destacado por su sólida trayectoria con su participación en diversos programas como Bravíssimo, al cual volvió después de un tiempo, en telenovelas nacionales e internacionales, realities shows, e incluso producciones radiales.

En esta ocasión, el actor y cantante sorprendió a sus seguidores con su llegada a la tercera temporada de La casa de los famosos, en donde estará nuevamente junto a Carla Giraldo, quien también hizo parte de la edición anterior.

El programa ha estado en grabaciones, pues promete ser una temporada que traerá nuevas novedades y hasta posibles revelaciones, como conocer al “jefe”, la persona encargada de dar las reglas en la casa.

Sin embargo, durante una de las producciones para el más reciente video del reality, la actriz paisa mostró el accidente que tuvo su compañero y la herida que se causó en el rostro.

Carla Giraldo mostró el accidente que tuvo Marcelo Cezán en una de las grabaciones. | Foto: Captura de Instagram @carlagiraldo

En la historia se observa que ambos tuvieron que hacer la simulación que se lanzaban de un avión, pero al momento de caer, Marcelo no lo hizo en el lugar que debía.

“Marcelo cayó por fuera de la colchoneta”, escribió Carla, mientras mostraba que la parte debajo del ojo izquierdo del actor le quedó inflamado y rojo por el impacto.

El presentador no se pronunció al respecto, pero minutos más tarde compartió una fotografía con su familia, lo que daría a entender que no fue nada grave y ha podido continuar con sus responsabilidades.

Marcelo Cezán sufrió fuerte caída en las grabaciones de 'La casa de los famosos'. | Foto: Captura de Instagram @carlagiraldo

¿Quién es la esposa de Marcelo Cezán?

Su relación con la bailarina, cantante, actriz y coach de talentos, Michelle Gutty ha sido admirable por los usuarios, quienes los consideran como una de las parejas más sólidas y estables de la industria.

A través de sus publicaciones han compartido que el amor sigue intacto tras aproximadamente 14 años de estar juntos y 8 años de estar casados. Así lo demostró Michelle con una ráfaga de fotografías y un emotivo mensaje por el día del amor y amistad.