¿Y Marcelo? Carla Giraldo confesó si tendrá nuevo presentador en ‘La casa de los famosos 3′ y dio detalles de la nueva temporada

La Casa de los Famosos Colombia se ha consolidado, desde su estreno, como uno de los formatos de reality show más polémicos y seguidos del país.

Este programa se basa en una retadora experiencia de convivencia extrema, en donde más de 20 concursantes permanecen durante cuatro meses en una misma casa, sin contacto con el mundo exterior, ni siquiera sus familiares ni mánagers.

En ese tiempo deben superar retos que ponen a prueba su resistencia física, su fortaleza mental y, sobre todo, su capacidad de relacionarse con desconocidos durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso con quienes no siempre generan agrado.

La casa de los famosos, uno de los formatos más comentados de la televisión internacional. | Foto: Telemundo

Cada temporada ha tenido su sello particular, empezando por la conducción del programa. En la primera edición, Cristina Hurtado compartió escenario con Carla Giraldo, quien debutó como presentadora.

En la segunda, Giraldo repitió como anfitriona, esta vez acompañada por el experimentado presentador Marcelo Cezán.

Carla Giraldo habló de La casa de los famosos 3

Esta nueva temporada ya está en marcha y hace poco quien habló de esta tercera edición fue la presentadora Carla Giraldo ante los micrófonos de Kienyke.

“Ya estamos preparando la tercera temporada de La casa de los famosos, haciendo series. Mejor dicho, lo que tenemos es trabajo y ganas de que ustedes nos vean siempre desde la casa" dijo la actriz y también presentador en primera instancia.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron nuevo itinerario en La casa de los famosos | Foto: X: @AmoinfernalV

Carla reveló cómo ha sido para ella la experiencia de ser la conductora de este reality tan controversial.

“Yo estoy feliz, es mi casa, no es la casa de los famosos, es mi casa jaja. Nada, yo soy feliz de hacer parte de la casa”, añadió.

Además, sin darse cuenta, dio un abrebocas de si en esta nueva temporada volverá a hacer coequipera de Marcelo Cezán o tendrá un nuevo o una nueva colega.

“Me siento honradísima de estar además al lado de Marcelo (Cezán)”, afirmó, confirmando que será el presentador caleño quien esté a su lado otra vez.

Además, Carla habló de toda la producción que se necesita para que los televidentes puedan disfrutar un programa como estos, sobre todo porque tiene transmisión las 2 horas de los siete días de la semana.

“Es un equipo gigante el que trabaja detrás de cámaras, así que empezamos desde ya para que ustedes puedan tener entretenimiento en enero", señaló, confirmando la fecha de estreno que tendría esta nueva temporada.

Reacciones y memes a la nominación y las sanciones en 'La casa de los famosos Colombia' | Foto: Canal RCN

Abriendo su corazón, Carla mencionó qué es lo que le gusta y no le gusta del rol que tiene en este programa.