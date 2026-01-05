Gente

Sara Uribe destapó su secreto para ganar ‘La casa de los famosos 3′; no se guardó nada

La reconocida modelo, actriz y presentadora está lista para enfrentar un nuevo reto profesional.

6 de enero de 2026, 1:05 a. m.
La ganadora de 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012' fue confirmada para la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN

A pocos días del gran estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se ha ido revelado la lista de las celebridades seleccionadas por el público y los invitados oficial de ‘El Jefe’, generando una gran cantidad de comentarios y opiniones en redes sociales.

Una de las más recientes estrellas en confirmarse en el reality del Canal RCN, fue Sara Uribe, reconocida por haber sido la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012, año en el que cautivó a los televidentes colombianos con su talento y belleza y logró triunfar en el programa artístico y de convivencia.

Tras la noticia, la también modelo y empresaria fue entrevistada en Buen Día, Colombia, programa en el que se mostró emocionada por haber sido escogida para llegar al show y contestó qué es lo que los colombianos van a poder ver de ella frente a las más de 60 cámaras y micrófonos que fueron instalados en el set.

“Una mujer fuerte, empoderada, guerrera, una mujer resiliente, una mujer mamá, una mujer capaz de enfrentarse a lo que sea, sin miedo a nada, y una mujer que su vida ha sido un reality, así que, mejor dicho, tengo historias de amor, de desamor”, dijo en medio de la alegría del momento.

Polémico exparticipante de ‘El Desafío’ llega a ‘La casa de los famosos’: “Daré de qué hablar”

Por otro lado, confesó qué la podría llegar a hacer sentir incómoda. Sin embargo, se mostró preparada para afrontar cualquier adversidad.

“Van a ver muchas cosas injustas, van a ver comportamientos de algunos que no me gustan, pero bueno, hay que surfear todo eso, vamos pa’ lante, vamos con toda”, manifestó en el matutino del Canal RCN.

Finalmente, destapó ante el público digital cuál es su arma secreta para avanzar a lo largo de la competencia, apagar las luces y convertirse en la ganadora oficial de la tercera temporada de La casa de los famosos, siendo la sucesora de Karen Sevillano y Andrés Altafulla.

“La autenticidad, o sea, yo soy una persona que también soy muy genuina, que soy muy alegre, que soy muy dada a la otras, a las otras personas y eso es lo más bonito que yo tengo. Ya aprendí a decir que no”, indicó.

La razón familiar por la que Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, está fuera del país

Como era de esperarse, sus más fieles admiradores reaccionaron por medio de la sección de los comentarios y le mostraron apoyo en este nuevo proyecto.

“Hasta el momento, te amo vamos a ver qué pasa y que imagen dejas”; “Esta mujer es de admirar. Wow, qué emoción. Dios te bendiga enormemente”; “Mi ganadora”; “La única razón por la que veré La casa” y “Sarita, vamos con toda mi princesita”, son algunas palabras que se leen.

