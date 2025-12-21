Polémico exparticipante de ‘El Desafío’ llega a ‘La casa de los famosos’: “Daré de qué hablar”

Tras la confirmación de una tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, son varias las estrellas que oficializado su participación en el importante reality del Canal RCN.

Aunque muchos fueron seleccionados por el público por medio de votación a través de la página web oficial, ya llegó la etapa de conocer a los escogidos por la producción, pues cada año, ‘El Jefe’ invita a algunas de las figuras más relevantes en la industria de la farándula para entrar al set y poner e prueba sus límites en cuanto a la convivencia.

Para este tipo de programas, los famosos son alejados por completo del mundo exterior, pues pierden el acceso a sus celulares, al internet, libros y cualquier comunicación con personas que no hagan parte del equipo de producción.

La tercera temporada del 'reality' del Canal RCN ya tiene fecha de estreno. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

¿Quién es el nuevo participante de ‘La casa de los famosos 3′?

A través de las redes sociales del reality se reveló la imagen del más reciente confirmado por el dueño de la casa, siendo Renzo Meneses, exintegrante de El Desafío 2024, uno de los programas más importantes del Canal Caracol.

“Soy Renzo, uno de los confirmados por ‘El Jefe’ para esta tercera temporada de La casa de los famosos. Soy muy, muy tranquilo, pero si llegan a buscarme adentro, pues obviamente van a encontrarme”, dijo frente a las cámaras.

El deportista dio algunos indicios de cómo sería su desempeño y dejó en claro que espera no tener fuertes discusiones con sus compañeros, pues suele ser una persona calmada que busca resolver los problemas e inconvenientes.

“La verdad, evito mucho el problema, me enoja mucho la gente conflictiva. Creo que entrando en esta casa pueden descubrir realmente mi persona, esa persona extrovertida, alegre, parchada”, manifestó.

Sin embargo, no ocultó que no está dispuesto a ser víctima de arbitrariedades o vulneraciones.

“No me gustan mucho las injusticias, creo que llegando a un diálogo todos podemos llegar a acuerdos, sin tener que necesidad de alzar la voz o insultar a otra persona. Sé que voy a dar de qué hablar mucho en esta casa”, manifestó.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron a este nuevo personaje de La casa de los famosos y compartieron distintas opiniones por medio de la sección de los comentarios, en los que apoyaron y al mismo tiempo, cuestionaron la elección de ‘El Jefe’.

“Eso, con toda, que la gente vea la alegría que te cargas”; “No sé quién es”; “Ya parece El Desafío de los famosos jaja”; “Jummm, nadie lo conoce”; “Ay, me encanta, Va a estar candela esta temporada” y “Qué pereza”, escribieron.