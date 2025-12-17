Nuevos confirmados a ‘La casa de los famosos’: estarán una reconocida actriz y un exintegrante de ‘La Voz Kids’

Tras el estreno de la primera temporada de La casa de los famosos en el 2024, se han anunciado las dos nuevas versiones del reality en las que algunas de las estrellas más importantes del país han dejado de lado sus obligaciones laborales para hacer parte del programa que los aleja completamente de la realidad. Hay que recordar que son filmadas 24/7 por más de 60 cámaras y micrófonos instalados en el set.

Para el 2026, se realizó la dinámica de votaciones, en la cual seis celebridades fueron seleccionadas por el público a través de la página web. Sin embargo, la producción escogió a otros famosos que tendrán acceso directo.

Estos suelen tener aún más reconocimiento en el mundo del entretenimiento, pues en su gran mayoría son actores, músicos y creadores de contenido con miles o millones de seguidores que los vienen apoyando desde hace varios años y, por lo tanto, tienen cierto respaldo por parte de la comunidad digital.

Estos son los famosos escogidos en votación para el ‘reality’ del Canal RCN:

Nicolás Arrieta: creador de contenido e influencer. Alexa Torres: influencer y exparticipante de Yo me llamo. Esteban Bernal ‘Tebi’: modelo e influencer. Luisa Cortina: modelo y creadora de contenido. Eidevin López: actor. Lorena Altamirano: actriz y modelo. Maiker Smith: humorista e influencer. Yuli Ruiz: influencer y modelo.

Johanna Fadul llegó a ‘La casa de los famosos Colombia’

Por medio de un video publicado en las redes sociales oficiales del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia y la misma Johana Fadul revelaron que después de mucho pensarlo, la modelo aceptó la propuesta de la producción y hará un alto en su carrera para enfocarse en este nuevo reto.

“No me gusta la morronguería, la verdad, pero desafortunadamente, uno tiene que ser delicado. No a todo el mundo le gusta que le ganen. Yo soy Johanna Fadul y te espero en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia", dijo a través del clip.

Además, dijo cómo sería su desarrollo dentro de La casa de los famosos y la forma en la que se relacionaría con sus compañeros.

“Yo no tengo nada en contra de nadie. Diferente es que alguien tenga algo contra mí. Quiero que me conozcan un poco más, que estoy 100% así, como libro abierto, para dar lo mejor de mí”, mencionó.

Juanse Laverde fue seleccionado para hacer parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’

El joven cantante que hizo parte de La Voz Kids en el equipo de Sebastián Yatra emocionó a sus millones de seguidores al revelar que hará parte de la nueva versión del programa de telerrealidad.

“Vine a traer la mejor música a la casa más famosa de Colombia. ¿Cómo están? Soy Juanse Laverde. Confirmado para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia”, informó el artista.